Depuis le début de la pandémie de coronavirus, Pablo Motos l’a eu très présent dans ses programmes et a été très critique de la gestion de crise.

L’un des invités qui a fait le plus sensation en commentant la situation a été le Dr Cavadas, l’une des premières voix à lever l’alerte au virus. Mais dans son dernier programme, auquel l’acteur était invité Luis Tosar, a généré beaucoup de colère dans les réseaux sociaux et Motos est devenu une tendance, mais pas à cause de ses conseils.

Au cours de l’entretien, la crise du coronavirus a eu un espace important, et les deux, présentateur et invité, ont partagé leurs impressions sur la situation actuelle du coronavirus. En réalité, Pablo a osé donner 3 conseils pour éviter les infections à coronavirus déclarant qu’en suivant ces directives “vous ne faites pas d’erreur”.

Plus de 20 personnes bondées et sans masque

La polémique commentée dans les réseaux n’a pas été à cause des lapins, mais parce qu’il n’est pas fidèle à ses propres mots, et est-ce que, dans ledit programme, le présentateur a réuni un orchestre composé d’une trentaine de musiciens, dont beaucoup sans masque pour pouvoir jouer de leurs instruments. Malgré le fait que Motos lui-même avait confirmé auparavant que tous les membres avaient réalisé le PCR et étaient négatifs, la controverse Il a explosé dans les réseaux et le présentateur et le programme ont plu aux critiques. En fait, Pablo Motos continue d’être une tendance sur Twitter malgré l’émission diffusée la veille.

Pablo Motos: “Ce gouvernement fait des erreurs car des mesures sont nécessaires et beaucoup de gens meurent et Perro Xanxe ne fait rien” Pablo Motos 5 minutes plus tard: “Ne pourrions-nous pas nous réunir un peu plus et cracher dans la bouche?” pic.twitter.com/SDPV8clOzm – XI (@ ACS__11) 11 novembre 2020

Il s’avère qu’ils nous interdisent tout et que les motos Pablo ne peuvent penser à rien d’autre qu’à emmener beaucoup de monde jouer de la trompette et tout remplir d’aérosols 🤦🤦🤦. Quel pays !!! # TosarEH pic.twitter.com/D6chXtdNOs – 🇪🇦🏆 13REAL MADRID13 🏆🇪🇦 (@ 13RealMadrid13_) 10 novembre 2020

Alors je ne peux pas jouer dans un théâtre et à distance …

Quand Pablo Motos se plaint de contagions qui cassent ses lunettes. https://t.co/iwFm0W2saY – Raúl Martínez (@ raulmartinez22_) 11 novembre 2020

A El Hormiguero, un orchestre de plus de 30 musiciens, entassés et certains sans masques.

Pablo Motos dit que rien ne se passe parce que tout le monde a eu la PCR. Dans la télévision, ils ont des laboratoires internes capables de diagnostiquer + ou – en quelques minutes et totalement fiables. (ironie sur) – Chien sans museau d’Espagne (@NoHayPandemia__) 10 novembre 2020

Des millions d’aérosols et Pablo Motos et compagnie sans masque. ALUCINO pic.twitter.com/fU1ZOoGSIT – 🇪🇦🏆 13REAL MADRID13 🏆🇪🇦 (@ 13RealMadrid13_) 10 novembre 2020

Une honte. Sans distance … ce pays est vraiment incroyable. Mais bien sûr, Pablo Motos dit, tout le monde a fait le PCR. Eh bien, les politiciens du HDP autorisent les mesures dans les bars et ne les gâchent pas. pic.twitter.com/3z0gmERbGq – Don Francis Sanchez 🔺🇪🇸 (@ francissanchez9) 10 novembre 2020

À un moment où, compte tenu de la situation actuelle avec des fermetures de périmètres et des restrictions sur le nombre de personnes pouvant se réunir, le groupe de musiciens que Pablo Motos a rassemblé dans le programme sans distance ni masques n’a pas bien accueilli beaucoup et ils l’ont critiqué pour il. Ils lui ont reproché qu’il était l’un des plus critiques de la gestion de la pandémie tout en ignorant les recommandations de base comment garder vos distances, masques, respect des limites, capacité …

De nombreux utilisateurs se sont plaints de la fermeture d’établissements, de cinémas, de musées ou de théâtres alors que ce type de spectacles est autorisé à la télévision et se sont imputés au programme.