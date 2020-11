Après avoir repris l’identité du dernier fils de Krypton Lors du grand événement d’Arrowverse, “ Crisis on Infinite Earths ”, l’acteur a été embauché par The CW pour jouer dans une nouvelle série axée sur le super-héros populaire et maintenant que le tournage a repris, Tyler Hoechlin exprime ses sentiments sur le nouveau costume que Superman aura .

Après avoir dû suspendre le début de ses enregistrements en raison de la pandémie causée par le coronavirus, la production travaille déjà à marches forcées pour respecter la date de sortie de ‘Superman et Lois ‘, prévu le 23 février 2021, Tyler a donc déjà eu l’opportunité d’entrer dans le nouveau costume de super-héros.

Parce qu’il sera utilisé tout au long de la série, la production devait concevoir une nouvelle tenue pour le super-héros, puisque les combinaisons précédentes n’étaient pas faites pour durer longtemps. «J’en prendrai la responsabilité. À l’origine, il a été créé par des croisements et ce costume n’était tout simplement pas conçu pour contenir une série. Je pense que chaque jour, il nous a donné cette nouvelle ardoise, ouais, faisons un nouveau costume, donc il va y avoir un costume Superman vraiment cool dans la série qui me passionne vraiment », a expliqué le showrunner Todd Helbing.

Tyler Hoechlin a enfilé le costume de super-héros pour la première fois en 2016 et à partir de ce moment, il a vu une évolution dans le personnage, alors maintenant qu’il va re-personnifier le héros, il espère que la tenue reflète la nouvelle étape que vit le personnage. Même l’acteur a raconté que porter le costume était l’un des moments les plus surréalistes de sa vie.

«Il y a eu de nombreuses occasions où cela a été un moment surréaliste, je pense que mettre le costume pour la première fois était le moment le plus surréaliste, car toute autre occasion où ce costume serait porté est probablement à Halloween et c’est tout, sinon, Je ne sais pas pourquoi vous l’avez mis ou pourquoi vous en avez un en premier lieu, alors je pense que le mettre et la façon dont vous le voyez, vous réalisez que ce n’est pas juste pour un jour. Nous allons enregistrer cela. Nous allons raconter une histoire qui fait évoluer ce personnage», A expliqué l’acteur.

C’est ainsi que Tyler Hoechlin s’exprime sur le nouveau costume que Superman aura et considère qu’il ne se démodera jamais, alors nous espérons que la nouvelle tenue est à la hauteur des attentes. «Je ne pense pas qu’il a coulé et si ce n’est pas le cas maintenant, il ne le sera probablement jamais à un degré étrange. Je pense qu’être celui qui l’utilise au lieu de voir quelqu’un d’autre avec c’est une expérience différente », a conclu Hoechlin.