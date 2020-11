Les plateformes de streaming deviennent des spécialistes de la création de contenu, en particulier dans les séries qui rassemblent souvent les grands d’Hollywood et l’un de ceux qui sont entrés dans ce monde est M. Night Shyamalan, qui a travaillé très étroitement avec Apple TV + et après une attente, ils ont finalement sorti le premier remorque pour ‘Servant 2’, De plus, sa date de sortie a été annoncée, ce qui est très proche.

La série ‘Serviteur’ a été libéré à la fin de Novembre 2019 pour la plateforme Apple TV +, qui est créé et écrit par Tony Basgallop, qui sert de producteur aux côtés du cinéaste M. Night Shyamalan, célèbre pour des films tels que ‘Le sixième sens’, ‘Signes’ ou ‘Split’, où il nous montre une histoire pleine de terreur psychologique où une famille engage une nounou mais des choses surnaturelles commencent à inonder la maison, qui a été considérée comme l’une des meilleures séries du genre.

Après une attente d’environ un an, la bande-annonce de “ Servant 2 ” a finalement été publiée et il a été confirmé que le premier chapitre de cette deuxième saison serait disponible à partir de 15 janvier 2021 et un nouvel épisode sortira chaque vendredi.

cette deuxième saison nous ramènera à nouveau les acteurs Nell Tiger Free, Rupert Grint, Lauren Ambrose et Tobby Kebbel et promet beaucoup plus d’intrigues dans ce thriller aux multiples accents d’horreur qui rappellent des œuvres telles que “Rosemary’s Baby” de Roman Polanski.