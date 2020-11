Minimes sont les détails que la série Netflix a révélés sur la fin du personnage. Nous connaissons son existence par son frère Klaus, qui grâce à ses pouvoirs peut le voir et ses frères se souvenir de lui comme des enfants, mais l’incident qui l’a conduit à la fin de ses jours n’est pas mentionné. Et bien qu’il existe diverses théories, les fans ont récemment pensé que Ben a été tué par Five sur «The Umbrella Academy».

Bien que les raisons du départ de Ben ne soient pas claires, la première que beaucoup croient est qu’il s’est suicidé, à cause de l’épitaphe sur sa statue et à cause de son incroyable malheur, l’utilisation de ses pouvoirs l’a amené dans une dimension horrible. celui qui ne voulait pas revenir. Mais il y a aussi des parties où l’on peut penser que sa fin aurait pu venir alors qu’il s’acquittait de son devoir de super-héros. Diego et Luther ne se sont pas entendus depuis l’incident de Ben et les frères en ont assez d’être avec Sir Reginald en grande partie après ce qui s’est passé, cela semble être le résultat de son comportement avec les frères.

Maintenant, Five était membre de la Commission. Après avoir voyagé dans le temps vers un avenir post-apocalyptique, The Handler le recrute comme l’un de leurs agents et entreprendrait de réparer les événements qui pourraient modifier la chronologie. Afin de réaliser ses projets, il a souvent dû se débarrasser de quelqu’un et c’était très bien de ne pas ressentir de ressentiment à ce sujet.

Dans la première saison, bien qu’elle semble n’avoir aucun pouvoir, Vanya est torturée par le FBI qui la croit être une espionne russe, mais cela ne fait que la faire ses pouvoirs émergent enfin Et qui est le seul à pouvoir se rapprocher pour éviter l’apocalypse? Ben, parce qu’il est un fantôme, ne pas avoir de corps physique permet de rivaliser avec sa force et il est très probable que la Commission en ait été consciente et ait envoyé l’un de ses meilleurs hommes pour rendre cette action possible, en d’autres termes, Ben était anéanti par cinq.

Mais, dans la nouvelle chronologie que nous connaissons à la fin de la saison deux, Ben est vivant et est le leader de la Sparrow Academy et son personnage est complètement différent, il est possible que dans la saison trois, nous puissions en apprendre plus sur Ben et le vérité de votre passé et de votre nouvel avenir.