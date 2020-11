Peut-être que certains d’entre vous sont trop jeunes pour s’en souvenir, mais entre 1992 et 1997, une série à succès sur les mutants Marvel a été diffusée qui a attiré l’attention de beaucoup en proposant des messages et des thèmes matures pour être un produit “pour enfants”, mais c’était similaire à la bande dessinée, donc entre ça et son intro inoubliable, c’est devenu un classique qui pouvait revenir, «X-Men: The Animated Series» pourrait avoir un redémarrage.

Comme nous le savons, Disney a repris les droits de Fox et avec l’accord sont venus les personnages Marvel que le plus désireux de voir dans le MCU, les mutants. Il est encore difficile de penser comment ils pourraient entrer, mais les fans ne perdent pas de temps à réfléchir aux théories et la plus acceptable à ce jour est qu’elles pourraient arriver dès la sortie de “ WandaVision ”, ce qui serait, espérons-le, en décembre.

Une fois ce problème résolu, “ X-Men: The Animated Series ” pourrait redémarrer Disney +, il s’avère les 76 épisodes arriveront sur la plateforme de streaming et puisque vous savez que la société de souris adore refaire ses hits, tout comme elle l’a fait avec ses actions en direct sans fin à partir de ses classiques animés, ce serait donc une évidence.

Cependant, la nouvelle vient des fans eux-mêmes qui ont lancé la rumeur après qu’une bande-annonce non officielle mais en même temps officielle ait été publiée par Disney +. Si les fans le demandent, il n’y a fondamentalement aucune raison d’arrêter l’idée, cela doit juste être bien fait, car la plate-forme a besoin de beaucoup de contenu original pour attirer plus de gens, quelque chose comme “ The Mandalorian ” dont la deuxième saison a commencé la semaine. enfin en lançant le premier chapitre de huit qui sortira chaque vendredi.