L’enquête sur le meurtre de Malcolm X est l’un des cas les plus notoires aux États-Unis depuis que le crime a été commis en 1965. Cette semaine, 55 ans plus tard, le bureau du procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr., a annoncé qui examine l’affaire après la première d’une série documentaire Netflix, intitulée Who Killed Malcolm X? et libéré le 7 février, ce qui soulève des questions sur deux des hommes condamnés au cours du processus.

En plus de passer en revue diverses théories entourant l’affaire, avec plus ou moins de vraisemblance, le documentaire se concentre sur les alibis de deux des trois détenus: Muhammad Abdul Aziz et Thomas Johnson, qui a pris le nom de Khalil Islam. Ils ont tous deux insisté sur le fait qu’ils étaient innocents. Le premier soutient qu’il était chez lui en convalescence d’une blessure à la jambe la nuit du meurtre. Halim a également déclaré qu’aucun des deux autres condamnés n’était impliqué. Le documentaire raconte qu’un avocat des droits civiques, William Kunstler, a obtenu des documents du FBI qui soutiennent la version de Halim et nomme d’autres complices.

“Le procureur du district de Manhattan a rencontré des représentants de l’ONG Innocence Project à ce sujet”, a déclaré le porte-parole de Vance, Danny Frost, dans un communiqué. “Il a été déterminé que le bureau du procureur de district entamera un examen préliminaire de l’affaire, qui informera des mesures d’enquête supplémentaires qui peuvent être entreprises”, poursuit-il. L’un des procureurs affectés à l’examen est Peter Casolaro, qui a également travaillé sur l’enquête qui a permis de classer l’affaire The Central Park Five, qui a également sa propre série sur la même plateforme, So They See Us.

Les documentaires télévisés sont devenus un outil inattendu pour rouvrir d’anciennes affaires et, parfois, les changer à jamais. Survivre à R. Kelly, publié en janvier 2019 à propos du chanteur de R&B, l’a amené à faire face à nouveau à des accusations selon lesquelles il gardait des mineurs chez lui contre leur gré et couchait avec eux. Suite aux histoires d’horreur racontées par les victimes, la police a rouvert le dossier et le 23 février l’a inculpé de dix chefs d’accusation d’abus sexuels. L’an dernier également, Lorena, sur Amazon Prime Video, a forcé les médias à réfléchir à la manière dont ils avaient jugé, dans les années 90, une femme maltraitée qui avait coupé le pénis de son mari.