Début mars, la production de l’une des séries tant attendues que Marvel Studios fait pour Disney + a commencé à fonctionner, mais la pandémie a complètement changé le paysage, interrompant le chemin et retardant les projets. Des cas comme «WandaVision», «The Falcon and The Winter Soldier» et «Loki» sont les plus discutés, mais nous entendons enfin de bonnes nouvelles du retour de Jeremy Renner en tant que pièce clé de «A Quiet Place» fonctionnera sur «Hawkeye».

À propos des stars qui participeront à l’émission, beaucoup de bruit a été fait à propos de Hailee Steinfeld, une actrice que les fans ont établie comme la parfaite Kate Bishop, à la fois en raison de la similitude avec le personnage et en raison du talent de la jeune actrice, et bien que cela ait été mentionné. à diverses occasions que c’est déjà un fait qu’il rejoint la série, des rumeurs subsistent.

Bien que cela se révèle, une pièce clé de ‘A Quiet Place’ travaillera sur ‘Hawkeye’, c’est le directeur de la photographie Eric Steelberg. Selon les informations révélées par DiscussingFilm, ce brillant esprit hollywoodien arrive au MCU et a un CV assez large et bon dans le cinéma avec des productions du calibre de ‘Juno’, ‘500 jours d’été’, «Up in the Air», «Yong Adult» et «Dolemite Is My Name», ainsi que les tant attendus «Ghostbusters: Afterlife».

Quant aux séries, Steelberg n’est pas étranger, en fait il a participé à des projets tels que «Eastbound & Down», «The Good Doctor», «Billions». La série Disney commencera très prochainement le tournage en Géorgie avec toutes les mesures de sécurité pertinentes pour pouvoir assurer ses employés, comme ils l’ont fait ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ ou ‘Spider-Man 3’, des productions qui sont travaille actuellement.

Il y a quelques heures, il a été annoncé que “ WandaVision ” serait lancé jusqu’en 2021, laissant une année complètement sèche, mais ouvrant les portes pour la prochaine où huit productions de Marvel Studios ils rempliront les cinémas et la télévision. Si les choses continuent comme avant, «Black Widow», «The Falcon and The Winter Soldier», «Shang-Chi», «Loki», «Eternals», «Et si…?» et ‘Spider-Man 3’ arrivera la même année.