Cela fait un mois que Pasapalabra est de retour à Antena 3, époque où elle a promu les après-midis de la chaîne. Les répercussions de son retour ont été perceptibles dès son atterrissage, d’abord avec un début aux heures de grande écoute et, plus tard, avec une réorganisation de toute la grille de l’après-midi de la chaîne. Avec le positionnement de Pasapalabra sur son horaire régulier (de 20h00 à 21h00), la chaîne est passée de parier sur deux séries quotidiennes et deux concours dans sa programmation du soir à une concentration sur ses trois concours, Now I fall, Boom! et Pasapalabra, profitant de la fin d’El Secreto de Puente Viejo (Amar est toujours sur son programme habituel).

Le retour de Pasapalabra à Antena 3 a obtenu un résultat spectaculaire pour le réseau, avec 3 158 000 téléspectateurs (19,6% de part d’écran) en prime time le 13 mai. Pour essayer d’y faire face, Telecinco a programmé une tranche spéciale de Survivors à la dernière minute, qui a atteint le chiffre également spectaculaire de 4013000 abonnés et qui a commencé une heure avant le concours, avec laquelle ils ont coïncidé en diffusion seulement pendant une demi-heure. Depuis le lundi 18 mai, et déjà dans son programme normal, le concours a atteint en moyenne 1 767 000 téléspectateurs et une part d’audience de 16,2%, ce qui représente une croissance de 2,7 points de la moyenne des chaîne dans ce créneau de la saison 2019-2020 jusqu’au 15 mai.

L’effet Pasapalabra n’a pas seulement été remarqué dans sa gamme de diffusion. Son arrivée a également fait passer l’après-midi de la chaîne (de 16h30 à 21h00) d’une part moyenne de 9,7% en avril à 11,7% en moyenne après l’arrivée du concours. De son côté, le populaire Rosco, dernier test du programme, a mené 13 des 20 diffusions avec une moyenne de 18,9% de part d’écran. L’effet d’entraînement de Rosco, qui a exercé une influence importante sur le programme d’information de Telecinco, démontre également sa puissance sur Antena 3 Noticias 2: depuis l’arrivée de Pasapalabra, le programme d’information présenté par Vicente Vallés a augmenté de 13,7% en moyenne sur la saison à 16,1% en moyenne.

En tout état de cause, ces données représentent une légère baisse par rapport aux chiffres que le concours marquait sur Telecinco avant qu’une décision judiciaire n’interdise sa diffusion sur la chaîne: les deux dernières semaines de septembre, il a attiré en moyenne 1 967 000 téléspectateurs sur Telecinco.

Pour essayer de partir du bon pied et attirer les fans des programmes de questions-réponses, le format a présenté certains concurrents connus des téléspectateurs dans ce redémarrage. Dès le premier opus, Nacho Mangut était un concurrent, qui avait déjà participé à la scène sur Telecinco et même participé à Pasapalabra en famille. En revanche, David Díaz, son adversaire ces derniers jours, vient d’atteindre 100 programmes à Saber y gana, et même pendant plusieurs jours la diffusion de ses dernières participations à l’émission La 2 a coïncidé avec ses premiers pas à Pasapalabra. (Know and win avait été enregistré avant l’état d’alarme).

En face, le concours a rencontré une vive concurrence. Telecinco a prolongé Sálvame avec une section intitulée Tomato (anciennement Banana) pour combler le vide laissé par le concours. La suspension du concours El tirón, présenté par Cristian Gálvez, pendant l’état d’alerte a laissé toute la responsabilité d’affronter Pasapalabra sur les épaules du programme présenté par Jorge Javier Vázquez. Et la pièce n’a pas mal tourné: au cours des quatre semaines auxquelles ils ont été confrontés, Save Me Tomato a attiré en moyenne 2 018 000 téléspectateurs au cours de cette dernière heure. Bien sûr, la semaine précédant la première de Pasapalabra, Sálvame avait en moyenne 2 549 000 téléspectateurs.