The Arrowverse a non seulement pris sur lui de réunir un univers télévisuel comme jamais auparavant, mais a également présenté divers personnages qui n’étaient pas aussi populaires auprès des fans. et qui sont maintenant aimés de tous. Maintenant, selon un nouveau rapport, il a été révélé que Black Lightning aurait son propre film, malheureusement, il y a de mauvaises nouvelles pour les fans de la série.

Tout semble indiquer que Warner veut continuer d’élargir son catalogue de héros au cinéma et cela inclut de continuer à introduire plusieurs personnages qui peut-être avec les fans de héros moyens, ne sont pas si populaires.

Selon un nouveau rapport du portail We Got This Covered, il a été révélé que Bmanque de foudre aurait son film Et cela pourrait être au sein du DCEU. Malheureusement, ce film n’aurait rien à voir avec la série qui appartient actuellement à Arrowverse, donc Cress Williams ne jouerait pas le personnage.

Mais voir Williams sur grand écran ne doit pas être exclu, car Warner a déclaré que dans ses prochains films, il serait en charge de présenter le multivers DC sur grand écran, et afin qu’ils puissent présenter plusieurs versions d’un même personnage, dans une série ou dans un long métrage.

Pour l’instant, les informations fournies par le portail suggèrent que bien que Warner veuille faire un film Black Lightning, cela ne signifie pas que c’est sa priorité, donc il n’y a toujours pas de date de sortie exacte ou qui serait impliqué dans le projet, donc plus d’informations sont à prévoir dans un proche avenir.