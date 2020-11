Un manoir dans une urbanisation de Las Rozas (Madrid) accueille une réunion de la mafia. Ils discutent de quelque chose en russe autour de la limonade au bord de la piscine. Lorsque les caméras arrêtent d’enregistrer, dans ce jardin, vous pouvez entendre un curieux mélange d’anglais, de français, de russe et d’espagnol tout en faisant beaucoup de gestes. Certains jours, le tournage de la série Nasdrovia, dont Movistar + sera présenté en première en 2020, a été toute une tour de Babel, comme le jour de la semaine dernière dont EL PAÍS a été témoin. Si la patience et la confiance sont essentielles dans un décor, elles le sont surtout dans cette comédie. Patience pour supporter des séquences qui se répètent jusqu’à vingt fois. Et ayez confiance que les traducteurs parviennent à une communication efficace entre les personnes impliquées.

Si Leonor Watling et Hugo Silva sont les protagonistes de cette comédie produite par Globomedia et dont le scénario est signé par Sergio Sarria, Luismi Pérez et Miguel Esteban, une partie importante de l’intrigue se concentre sur les gangsters avec lesquels les deux protagonistes entrent en contact après avoir décidé Elle prendra un tournant dans sa vie et ouvrira un restaurant servant de la cuisine russe.

Anton Yakovlev, un interprète né à Saint-Pétersbourg, est dans la fiction Boris, un chef important de la mafia russe en Espagne. Comme le reste des criminels de cette histoire, son personnage parle en russe et en espagnol avec un accent russe. Yakovlev parle russe et français … mais pas espagnol. Pour cette raison, pendant le tournage de Nasdrovia, l’acteur Guillermo Ortega est devenu son ombre, agissant en tant que professeur d’espagnol, interprète et pont avec le reste de l’équipe.

«Avant de venir au tournage, je l’aide avec le scénario. Tout a été transcrit phonétiquement dans l’alphabet cyrillique tel qu’il sonne en espagnol et c’est ainsi qu’il l’a appris. Je vais chez lui et nous nous entraînons à trouver l’intonation, qui sonne comme Espagnol et fait sens », explique Ortega, qui communique avec Yakovlev en français. Connu pour jouer Paco, le propriétaire de la vidéothèque Ici, il n’y a personne qui vit, Ortega avait déjà aidé un autre acteur de Nasdrovia, le Français Yan Tual, alors qu’il préparait un rôle pour la série Servir y Proteccion. De là, et profitant de ses vacances, il a fini par devenir le coach linguistique de Yakovlev.

L’acteur Anton Yakovlev (au centre) s’entretient avec Guillermo Ortega (derrière lui) et d’autres membres de l’équipe de tournage de «Nasdrovia». Santi Burgos

Entre les prises sur le plateau, Ortega accompagne l’acteur, traduit et explique ce qui se passe autour de lui. «Nous avons fait une sorte de fusion artistique, à la fois pour la langue et pour préparer le personnage», explique Yakovlev. “Il est venu parler espagnol avec un accent français, et la première chose que nous devions faire était de supprimer cela, d’aller en russe. Heureusement, les Slaves en général ont une grande facilité avec les langues car ils ont une très large bande de fréquences phonétiques. Il y a des sons slaves qui Nous n’attrapons pas les Espagnols, mais les Slaves captent très bien tous les sons espagnols », dit Ortega.

Si la difficulté rencontrée par Yakovlev vient de ne pas connaître l’espagnol, les acteurs qui donnent vie au cercle le plus proche de ce patron mafieux particulier viennent de ne pas connaître le russe. Le Parisien Yan Tual joue Vasili, le bras droit de Boris. Il a déjà une expérience d’interprétation des résidents russes en Espagne grâce aux 12 chapitres de Servir et Protéger auxquels il a participé. «Ils doivent me voir comme un Russe», plaisante-t-il dans un espagnol qu’il a perfectionné lors de son année Erasmus en Espagne. Pour préparer son rôle dans Nasdrovia, il a fait appel à Yakovlev. «Cela m’a beaucoup aidé en enregistrant le texte entier mot par mot. Plus tard, tout seul, j’ai fait un travail de traduction pour découvrir ce qui se passe tout au long de la série. Cela a été de nombreuses heures de travail», explique Tual.

Les scénaristes Luismi Pérez et Sergio Sarria, avec l’acteur Arben Bajraktaraj (au centre), en pause du tournage de «Nasdrovia». Santi Burgos

Dans le cas de Michael John Treanor, originaire de Liverpool mais qui parle parfaitement espagnol grâce à avoir vécu à Torrevieja depuis l’âge de 10 ans, il a utilisé son expérience de vie pour préparer le personnage de Sergei, un autre homme de confiance du capo. . Pour imiter l’accent russe, il s’est inspiré d’anciens collègues de son temps comme gardien de sécurité dans les boîtes de nuit de Torrevieja. “Je suis un Anglais de Liverpool qui a vécu à Torrevieja, parlant espagnol avec un accent russe et parlant aussi russe … oh, la vie!”, Résume Treanor avant d’ajouter plus de tatouages ​​à ceux qu’il a déjà sur son corps.

Poursuivant avec le noyau de cette mafia russe, Kevin Brand joue le jeune Yuri. Autrichienne vivant à Berlin, Brand a appris l’espagnol à Barcelone et un peu de russe dans un cours à l’université. “Mais je n’ai rien compris au texte ici. Le russe a des sons très étranges qui ne sont pas en allemand.” L’acteur kosovar Arben Bajraktaraj, qui joue le frère de Boris, dit qu’il peut sembler très difficile de jouer dans une langue que vous ne connaissez pas. “Je ne parle ni espagnol ni russe. Mais ce n’était pas si difficile. Il faut être très prudent avec la mélodie ainsi que la prononciation. Vous le préparez tous les jours à la maison comme si c’était une prière du matin, puis vous venez dire votre prière russe”, explique en anglais.

De gauche à droite, Kevin Brand, Anton Yakovlev (debout), Yan Tual et Michael John Treanor, dans une image promotionnelle pour «Nasdrovia». Nicolas d’Assas

La communication entre une telle équipe internationale n’est pas non plus facile. “Entre nous, c’est comme si nous parlions dans une langue commune, une sorte d’espéranto, avec un peu d’espagnol, un peu d’anglais, un peu de français …”, dit Bajraktaraj. De plus, Marta Sanz, une assistante de production qui connaît l’anglais et le français, fait office d’interprète si nécessaire.

Avec autant d’acteurs de tant de nationalités parlant une langue qu’ils ne connaissent pas, le rôle d’Oxana Frolova en tant que coach russe est essentiel. Elle est présente sur le plateau chaque fois qu’il y a des séquences dans cette langue et écoute au casque tout ce que les acteurs disent lorsque la caméra est allumée pour corriger des problèmes de prononciation ou d’expression. Elle ne craint pas que les accents des acteurs soient différents. “Quand je les écoute, cela me rappelle beaucoup de l’époque de l’URSS, où chaque république avait sa propre langue mais ils étaient aussi obligés de parler russe, et chacun parlait avec l’accent de sa région. Si les Russes regardent cette série, cela leur en rappellera davantage. à l’Union soviétique qu’à la nouvelle Russie », résume-t-il.

Quelques minutes plus tard, le tournage reprend. Le réalisateur Marc Vigil parle en anglais avec Bajraktaraj de sa prochaine séquence. Ortega traduit ce qu’ils disent pour Yakovlev. Frolova met ses casques pour se préparer … D’un côté, les scénaristes Sergio Sarria et Luismi Pérez plaisantent: “Maintenant, nous expliquons pourquoi à Tchernobyl ils ont décidé de tout faire en anglais, à quel point ils étaient intelligents”.

Réalisme et références

S’il reconnaît que le mélange des nationalités rend le tournage plus compliqué, le réalisateur Marc Vigil souligne que le travail de l’équipe de casting l’a aidé à «trouver le ton» de la série. “Dans la fiction, nous avons toujours parcouru les quatre figurants au mauvais visage qui vous correspondent dans toutes les séries. Ici, toute la figuration est russe, et quand vous voyez des séquences comme celles que nous avons enregistrées pour la fin de la saison, avec toute la mafia réunie. Avec ces gars, ces visages, ces Ferrari … tu le crois », dit le réalisateur. Dans la conversation, il laisse tomber des références qui donnent des indices sur ce ton particulier qu’aura Nasdrovia: de la comédie noire Barry, au très personnel Fleabag, en passant par le thriller Fargo ou Les Sopranos et ces gangsters très particuliers.