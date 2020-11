Les compagnons de Batman ont eu des histoires variées à DC, mais l’une des plus attendues de la série qui viendra maintenant à HBO Max est celle de Jason Todd, qui après un événement tragique deviendra Red Hood, mais il semble que le la franchise a bien des surprises à révéler, un troisième Robin apparaît dans les images de ‘Titans 3’ prise par le réalisateur Boris Mojsovski sur le plateau.

Les enregistrements ont commencé au Canada, la troisième saison est sur le point de continuer l’histoire de ces jeunes super-héros avec leurs propres problèmes qui tentent de prendre soin des citoyens du mieux qu’ils peuvent dans les circonstances.

Grâce à Mojsovski, nous apprenons qu’un troisième Robin apparaît dans les images de ‘Titans 3’, mais ce n’est pas un vrai personnage qui apparaît dans la série, mais plutôt l’un de ses collègues qui porte un costume de super-héros, aimé par beaucoup, donc il sera certainement triste de voir leur changement.

“Nous y revoilà. J’ai commencé mes épisodes en tant que réalisateur par une journée dans les glorieuses forêts du sud de l’Ontario. L’équipe a rendu la couture impossible raisonnable une fois de plus, il y avait des lumières et des caméras partout”, écrit-il. “Comme toujours. , J’ai beaucoup appris de @ shelton9mil et je suis très impressionné par mon homme @stovallactiondesign. J’ai aussi trouvé un nouveau candidat pour Robin, encore une fois … “

«Je n’étais pas si fou des bandes dessinées», a-t-il expliqué. «Je connaissais bien sûr Batman et Robin et tous les autres personnages fous célèbres. Mais dès que j’ai réservé le rôle, je suis allé dans les magasins de bandes dessinées locaux et j’ai tout ce que je pouvais trouver sur l’histoire de Jason, évidemment pour avoir Une idée de l’avenir du personnage, si ça se passe comme ça, j’ai vu le film. J’ai lu toutes les bandes dessinées et j’ai eu une idée du personnage et où je devais l’emmener quand il est apparu à l’écran. “