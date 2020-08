Mexico.- Le gouverneur de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a répondu que les accusations portées contre lui de liens présumés avec le trafic de drogue sont des « insinuations sans soutien ».

«Mais regardez, ces attaques, ces insinuations non fondées, ne sont pas le fruit du hasard. Nos adversaires sont inquiets car ils savent que Tamaulipas est sur la bonne voie, il y a les indicateurs. «

García Cabeza de Vaca a profité du forum de la conférence du matin du président Andrés Manuel López Obrador à Reynosa.

Compte tenu de cela, il a nié les accusations et les accusations qui l’impliquent dans des actes de corruption et des liens avec le trafic de drogue.

Il a souligné les réalisations de son gouvernement en termes de sécurité et de lutte contre la pandémie et l’insécurité. Lorsqu’il a pris ses fonctions de gouverneur en 2018, Tamaulipas s’est classé premier en insécurité et au 25e rang, a-t-il déclaré.

« Mais pas seulement ça, Tamaulipas c’est l’Etat de l’énergie par excellence, c’est là où il y a aujourd’hui des investissements de plus de 5 mille 500 millions de dollars ».

Parallèlement, a-t-il déclaré, il y a l’État frontalier qui, malgré la pandémie, a généré plus de 5 450 nouveaux emplois formels en juillet, a déclaré García Cabeza de Vaca.

«Au lieu de travailler pour le bien des gens de la rue en résolvant tant de problèmes que nous avons, il s’avère maintenant qu’il faut contourner le fait de nier les enquêtes présumées. Clarifier les propos d’un criminel avoué tel que Lozoya, ainsi que l’envoi de lettres de réponse d’insinuations sans soutien ».

Il a fait valoir que non seulement il devait faire attention à ses adversaires politiques nationaux et locaux, mais qu’à Tamaulipas, les organisations criminelles faisaient également de la propagande et avaient des alliés politiques. « Ils se lancent dans la politique parce qu’ils veulent que les gouvernements ne les dérangent pas ou ne gâchent pas leurs affaires », a-t-il déclaré.

«Je l’ai dit et je le répète aujourd’hui: le gouvernement des criminels et du crime du gouvernement est terminé. Ici à Tamaulipas, président, nous risquons notre vie, ma personne, ma famille et des milliers de fonctionnaires chaque jour ».

Parce qu’ils veulent se faire une fente politique, parce qu’ils voient les élections l’année prochaine, mais ils sont tellement irresponsables qu’ils ne comprennent pas qu’ici ce type de politique coûte des vies, a-t-il conclu.

ebv