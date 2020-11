Mexique – La mission COLMENA de l’UNAM placera neuf petits robots à la surface de la Lune d’ici la fin de 2021.

Ce sera le premier d’une série de projets visant le satellite naturel de la Terre, et même les astéroïdes, afin de développer une niche technologique, a annoncé son responsable, Gustavo Medina Tanco.

Le chercheur de l’Institut des sciences nucléaires (ICN) a souligné que ce projet, qui est une frontière à l’échelle internationale, est pionnier pour ce qu’il va enquêter et pour le niveau qu’il utilisera dans les applications spatiales, avec des robots de quelques centimètres de diamètre.

De la même forme, Alejandro Farah Simón, de l’Institut d’astronomie, a souligné la dynamique qui a historiquement été donnée à ce domaine à l’Université et qui se reflète actuellement dans l’existence du Programme spatial universitaire (PEU) et dans la carrière de l’ingénierie aérospatiale, par exemple.

Lors d’une conférence de presse à distance, Medina Tanco a expliqué que la mission sur la Lune permet le développement de technologies et d’infrastructures et place l’Université dans l’utilisation de petits satellites pour diverses applications, en plus de le positionner, dans une ou deux décennies, dans d’autres domaines.

Ce qui précède, étant donné qu’une bonne partie de la technologie est basée sur des terres rares et des métaux précieux qui commenceront à se raréfier sur Terre dans les décennies à venir, il sera donc commercialement viable de commencer l’exploitation de ces éléments dans les astéroïdes; par exemple: “dans celui qui mesure un kilomètre de diamètre, il peut y avoir jusqu’à un billion de dollars en platine et autres éléments”, a-t-il dit.

Désormais, l’Université occupe le créneau de la microrobotique dans les applications spatiales, avec la fabrication de petits robots qui travaillent en équipe.

Ils sont bon marché, robustes, remplaçables et fonctionnent à faible gravité, entre autres avantages par rapport aux plus grands et plus complexes.

Dans ce cas, il y a neuf robots qui, seuls, sans intervention ni contrôle externe, obéissent à des règles préprogrammées, navigueront au hasard sur la surface de la Lune et pourront générer entre eux un système de référence.

De plus, ils enregistreront des mesures de l’environnement le plus proche de la surface lunaire, qui se caractérise par une atmosphère poussiéreuse avec un gaz ionisé complexe qui n’a jamais été étudié.

Ils seront lancés sur le navire Peregrine de la société privée Astrobotic, qui portera également des expériences d’autres pays et de la NASA.

L’atterrissage lunaire de la cargaison universitaire (avec un total de 500 grammes, y compris une sorte de catapulte) aura lieu “dans une région intéressante de la Lune, entre les hauts plateaux (la surface la plus claire) et les mers (la partie la plus sombre)”, Medina Tanco a fait référence.

Les petits robots, qui pèsent ensemble 340 grammes, mesurent huit centimètres de diamètre et quatre de hauteur, leur électronique est donc à moins de deux centimètres du sol; c’est-à-dire qu’ils «vivront» dans cet environnement inconnu.

“Nous serons les premiers à y être, et nous allons l’étudier”, a réitéré l’étudiant universitaire.

Pour effectuer leur travail, ils disposent d’ordinateurs, de capteurs de courant, de tension, de proximité, de température, de directivité et de potentiel électromagnétique, ainsi que de systèmes de télécommunications et de moteurs indépendants pour la mobilité, entre autres composants. Ils résisteront à des températures allant de moins 120 degrés Celsius à 120 degrés Celsius avant l’atterrissage.

La mission durera un jour lunaire, soit environ 13 jours terrestres. Chaque robot fonctionnera comme un centre de mesure indépendant et enverra les données pour analyse.

Très probablement, une fois la mission terminée, les robots mourront; Il s’agira d’eux de survivre et d’en apprendre davantage sur l’ingénierie, a déclaré l’expert universitaire.

COLMENA est entièrement développé dans le laboratoire d’instrumentation spatiale (LINX) de l’ICN, avec le soutien de l’Agence spatiale mexicaine (AEM) et Conacyt, du gouvernement de l’état de Hidalgo et de diverses entreprises de technologie socialement engagées dans le développement scientifique, technologique et économique du Mexique.

Dans la conception, la construction et la validation des instruments, Gustavo Medina Tanco a souligné, ils ont participé Étudiants de l’UNAM de différentes carrières et niveaux d’études.

