Le monde interne des organisations

Comme je l’ai mentionné les semaines précédentes, les défis posés par la nouvelle normalité exigent sans aucun doute que nous fassions ressortir notre part créative et que nous éveillions notre intuition, et avec nos collègues et collègues, nous découvrons les nouveaux paradigmes sur lesquels nous devons travailler désormais en avant.

Malheureusement (ou heureusement) il n’y a pas de meilleures pratiques sur la nouvelle norme – tout est essai et erreur. Soit pour les gouvernements locaux ou fédéraux eux-mêmes et pour les différents types d’entreprises et d’organisations. Alors, comment puis-je apprendre et concevoir les nouvelles pratiques de travail avec lesquelles mon équipe et moi travaillerons?

À mon avis, la réponse n’est pas si complexe et la solution est très proche de nous. Je veux dire notre propre bon sens. Mais bien sûr, le sens commun est le moins commun des sens et c’est pourquoi il devient un élément si puissant lorsqu’il est combiné avec le bon sens des autres.

Nous avons été tellement habitués à chercher la réponse en dehors de nous-mêmes et à quelqu’un de l’extérieur nous montrant de nouveaux paradigmes que, dans une certaine mesure, nous avons perdu la pratique de générer les nôtres. Les communautés d’apprentissage ou cellules de connaissances précédemment appelées aujourd’hui sont fondamentales pour générer de nouveaux paradigmes et obtenir des réponses qu’aucun livre ni aucun conseil ne peut nous donner, simplement parce que quelque chose de similaire n’a jamais été expérimenté.

Rencontrer des collègues ou collègues pour partager des expériences et chercher à apprendre est une pratique que nous devons récupérer et promouvoir. Acquérir des connaissances ne doit pas non plus exiger une méthode complexe, car nous apprenons dès notre naissance et nous n’arrêtons pas de le faire jusqu’à notre mort. Le faire avec les autres élargit notre observateur et génère beaucoup plus de possibilités pour nous d’apprendre.

Pour réaliser un apprentissage utile, le groupe doit commencer par analyser des faits ou des expériences concrets; Plus tard, les membres doivent réfléchir à cette situation et, de leur point de vue individuel, essayer d’expliquer ce qui s’est passé et pourquoi ils pensent que cela s’est produit.

L’étape suivante demande au groupe de discuter et, parmi toutes les hypothèses possibles sur ces types de situations, de sélectionner celles qui, de l’avis de la majorité, sont les plus susceptibles d’être testées et appliquées. Une fois que le groupe a testé les hypothèses dans des situations similaires, il peut vérifier si elles sont erronées, auquel cas il doit générer de nouvelles hypothèses à cet égard. S’ils sont corrects, traduisez-les en théories et en apprentissages concrets qu’ils partageront avec le reste de leurs camarades de classe.

C’est ainsi que nous apprenons en tant qu’enfants. En commençant par nous brûler avec une bougie (expérience concrète), en réfléchissant à ce qui s’est passé et pourquoi cela s’est produit (lorsque vous mettez votre main dans le feu, la chaleur de la flamme nous fait mal), en émettant des hypothèses et en l’appliquant (le feu brûle), et en le revérifiant, faites-en un apprentissage concret (ne remettez pas la main dans le feu).

En ce sens, et face à tant d’incertitudes, il est très important d’encourager la création de ces forums ou communautés d’apprentissage, soit avec des membres de nos propres organisations, soit même avec des amis ou collègues d’autres entreprises. L’important est de se réunir pour partager des faits ou des expériences qu’ils peuvent analyser et réfléchir ensemble pour essayer de trouver des hypothèses qu’ils peuvent tester et appliquer, de cette manière, générer et découvrir les nouveaux paradigmes qui détermineront la manière de travailler dans cette nouvelle normalité. .

Faites confiance à votre capacité à analyser une situation et à écouter la perception que les autres en ont et à trouver des modèles qui vous permettent de proposer des actions pour surmonter les nouveaux défis auxquels votre organisation est confrontée. Donnez-vous la permission de les appliquer et observez l’effet qu’elles provoquent pour voir si elles sont efficaces ou si vous devriez proposer de nouvelles options.

Explorez, demandez, observez et partagez vos idées et propositions avec les autres et ensemble, ils se rendront compte qu’il n’y a pas de meilleure technologie, livre ou consultant qu’une bonne conversation avec un groupe de collègues.

LIRE Une transformation sans projets

ebv