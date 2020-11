Faisant partie du même univers Star Wars, mais étant loin de la saga Skywalker, il est normal de rencontrer diverses différences dans la série à succès Disney +, mais de temps en temps, nous rencontrons des œufs de Pâques cachés qui rendent les fans très heureux et en voici un que seul un petit pourcentage de fans a remarqué. Le problème est que la référence dans «The Mandalorian 2» contredit «Return of the Jedi».

La deuxième saison de la première série Star Wars en direct a commencé à être diffusée la semaine dernière et il y a encore sept épisodes qui arriveront chaque vendredi. Ce n’est peut-être qu’un, mais jusqu’à présent, les fans sont satisfaits de la quantité de références qu’il y avait, à commencer par l’histoire qui le lie à Obi-Wan et ‘A New Hope’, également par la participation inattendue du droïde R5-D4 et même le costume mythique de Boba Fett.

Et il y a encore beaucoup à voir, mais on y va petit à petit car il y a des détails du premier épisode que l’on ne connaît pas. A commencer parce que la référence dans «The Mandalorian 2» contredit «Return of the Jedi». Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a un flashback dans la ville de Mos Pelgo sur Tatooine, où Cobb Vanth se souvient comment il a obtenu l’armure de Boba libérer son peuple du Collectif minier.

Avant l’arrivée de ce groupe, les gens se réjouissent d’apprendre la destruction de la deuxième étoile de la mort grâce à un holonet, et au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, il y a un bandeau avec le langage fictif par Aurebesh qui fait référence au «Retour du Jedi», car il fait partie du texte de départ. “Luke ne sait pas que l’Empire Galactique a secrètement commencé la construction d’une nouvelle station spatiale blindée encore plus puissante que la première et redoutée Etoile de la Mort.”

Bien sûr, cela n’est peut-être pas possible chronologiquement, car les événements de «The Mandalorian 2» se produisent après «Return of the Jedi», mais c’est une référence intéressante que les fans adoreront certainement.