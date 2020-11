Les Britanniques sont des maîtres dans le genre des drames d’époque magnifiques et réconfortants. Ce sont des séries qui vous étreignent, vous offrent une couverture, un chocolat chaud, vous caressent les cheveux et vous disent “ne vous inquiétez pas, tout ira bien”. All Creatures Great and Small (récemment sorti sur Filmin) invite les téléspectateurs à fuir les drames complexes, les thrillers stressants, les complots divers et les pandémies du monde réel et à se réfugier dans la tranquillité de la campagne anglaise.

Son intrigue est basée sur les livres que, inspiré par sa propre expérience de vétérinaire rural, James Alfred Wright a écrit à partir des années 1970 sous le pseudonyme de James Herriot. Ils ont été un succès de ventes dans le monde anglo-saxon qu’ils ont transféré à plusieurs reprises au cinéma et à la télévision. La plus connue est la série que la BBC a diffusée entre 1978 et 1980 dans sa première diffusion et entre 1988 et 1990 dans sa deuxième étape, avec un total de 90 épisodes. Plus courte, pour l’instant, est la nouvelle version, avec une première saison de six épisodes plus une émission spéciale qui sera diffusée à Noël.

Avec Los Durrell (autre drame d’époque très recommandé pour se réfugier, également disponible sur Filmin et que Movistar + ajoutera à son catalogue fin décembre), il ne partage pas seulement le genre et le ton. Ils ont également une genèse similaire, car Los Durrells est inspiré par la trilogie de Corfou, le travail autobiographique du naturaliste, zoologue et présentateur Gerald Durrell sur ses années d’enfance avec sa famille sur l’île grecque de Corfou, un endroit très différent et avec certains des conditions très différentes de celles dont jouit l’Angleterre.

All Creatures Large and Small suit les aventures d’un jeune diplômé récent qui trouve du travail en tant qu’assistant d’un vétérinaire rural dans un village des Yorkshire Dales. Plein d’illusion et avec de nombreuses insécurités, il s’installe dans un endroit où son inexpérience est méfiée, mais il remporte bientôt le vote de confiance de son patron, Siegfried Farnon, un homme un peu maussade avec un bon bagage qui accueillera également sous son aile son jeune frère, un vivalavirgen qui a plus de mal à terminer ses études de vétérinaire.

En réalité, son argument n’est qu’une excuse pour se déconnecter des pandémies, des confinements et du décompte des voix, profitant de paysages bucoliques avec de longues étendues de prairies et de vallées verdoyantes, de la belle musique, des histoires simples, une production soignée et des personnages gentils, ainsi que de pouvoir voir Diana Rigg dans l’une de ses dernières performances. La plus grande tension dans cette série est de savoir si les vaches, les chevaux et les chiens seront guéris ou non. Toutes les créatures, grandes et petites, vous permettent de fuir pendant un moment la foule en colère. Que pourriez-vous demander de plus en ces temps?

