Mexico – Certains joueurs de Chivas ont montré leur indiscipline ces derniers mois, ce qui a provoqué de la gêne au sein du conseil de rojiblanca.

Le cas le plus récent, la fête qu’Uriel Antuna a organisée pour son anniversaire et à laquelle Alexis Vega était invité.

Dans une vidéo publiée par ce dernier, les deux sont observés en train de boire des boissons enivrantes et avec des musiciens jouant en live, malgré les mesures sanitaires que les autorités ont demandées pour éviter la contagion du Covid-19.

Et maintenant, que diront les joueurs Alexis Vega et Uriel Antuna?

Vont-ils aussi dire que c’est une vieille vidéo ou maintenant s’ils auront les couilles pour accepter leurs stupidités?

Je l’ai toujours dit et chaque jour je le vérifie davantage …

Le footballeur mexicain est l’un des êtres les plus stupides de la planète. pic.twitter.com/KClPevDxWu

– Les expulsés (@losexpulsados) 22 août 2020