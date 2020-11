Depuis de nombreuses années, il est vendu à des organisations la commodité d’adopter les «meilleures pratiques commerciales» avec la promesse d’améliorer les performances et d’atteindre les objectifs commerciaux. Ce terme fait référence aux pratiques de travail qui ont été utilisées par plusieurs entreprises et qui ont fait leurs preuves, c’est-à-dire que ces pratiques donnent les résultats recherchés par les entreprises. On peut évoquer un processus métier, une manière d’organiser le travail et de structurer la définition des rôles et des responsabilités, ou encore la bonne manière de faire fonctionner un outil pour en tirer le meilleur parti.

La plupart plateformes technologiques qui sont commercialisées sur le marché organisationnel tiennent la promesse qu’elles ont été développées à partir de ces «meilleures pratiques» et que pour cette raison, le client qui les acquiert devrait adopter complètement la nouvelle façon de travailler que les consultants indiqueront pour obtenir la même Avantages. En effet, un cabinet de conseil aux entreprises peut relever ses tarifs sous l’argument d’avoir des «bonnes pratiques» du fait de ses projets dans le monde entier et qu’il sera prêt à mettre à disposition de ses clients pour adoption, pratiquement aveugle.

Une infinité de méthodologies et d’outils sont acquis par les organisations car les firmes qui les ont développées leur offrent un succès garanti car leurs produits ont été développés à partir des meilleures pratiques ou qui en elles-mêmes constituent une meilleure pratique.

Tout cela me fait me demander d’où viennent ces «meilleures pratiques». À quel moment quelqu’un a-t-il choisi de ne pas copier les autres et d’essayer de se différencier pour être plus compétitif?

À mes débuts en tant que consultant, travaillant pour une entreprise de développement de systèmes, il était beaucoup plus facile de comprendre comment un programme sur mesure, c’est-à-dire un système informatique envoyé pour être développé pour répondre à un besoin spécifique du client, pouvait marquer une différence sur le marché. Soudain, les sociétés de développement ont réalisé que c’était plus commercial de fabriquer le système une fois et de le vendre plusieurs fois à différents clients et il me semble que c’est là que le paradigme a changé. Les entreprises technologiques ont recherché des cabinets de conseil afin qu’ils offrent leurs systèmes en leur versant de lourdes commissions et la possibilité de conserver toutes les activités liées aux services de configuration et de mise en œuvre.

À partir de là, ils nous ont convaincus que la meilleure chose pour une organisation est de copier les autres. On nous a vendu le concept des meilleures pratiques dans le mauvais sens et nous sommes tombés dans le piège commercial en pensant qu’acheter un système et faire les choses telles qu’elles étaient configurées nous apporterait un avantage concurrentiel sur notre marché. Vraiment? Cela ne vous semble-t-il pas illogique de penser qu’être compétitif signifie copier et être comme tout le monde?

Sans aucun doute, nous ne devons pas essayer d’inventer le fil noir lorsqu’il s’agit de résoudre un problème ou de promouvoir un avantage concurrentiel dans notre modèle opérationnel et il est bien sûr très précieux de savoir ce que d’autres entreprises dans des situations similaires ont fait pour en tirer des leçons. mais comprenant que le contexte sera toujours différent et que chaque entreprise, même lorsqu’elle appartient au même groupe d’activités, aura des particularités dont il faut tenir compte pour adapter toute pratique réussie qui peut sembler intéressante à mettre en œuvre.

D’après mon expérience, rien ne s’applique exactement de la même manière pour tout le monde. Je ne parle pas simplement de problèmes de configuration, mais avant d’essayer de copier une bonne pratique, vous devez d’abord chercher à faire une véritable analyse de la situation de l’entreprise, comprendre les variables qui impactent la situation, identifier ce que vous voulez résoudre ou réaliser, puis concevoir la solution adaptée à notre organisation. Les bonnes pratiques ne sont pas de les copier mais de les analyser, d’en tirer des leçons et de prendre ce qui semble utile et pertinent pour compléter la solution que nous avons conçue.

Nous devons continuer à chercher à nous différencier de nos concurrents et à toujours essayer d’être meilleurs que les autres, et non à nous consacrer à dépenser l’intégralité de notre budget à copier ce qu’un consultant ou un conseiller nous vend, simplement parce que c’est une «bonne pratique». Si nous réussissons, peut-être que demain nous ne chercherons plus à mettre en œuvre les meilleures pratiques dans notre organisation, mais plutôt soyons ceux qui développent les «nouvelles pratiques».

