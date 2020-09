Mexico,- Federico Viñas est arrivé comme un étranger au football mexicain, et peu à peu il est devenu une référence de son équipe basée sur des buts et de bonnes performances.

Vous pourriez être intéressé Alfredo Tena quitte les forces de base du Club América

La présentation de Federico Viñas avec le Club América a été un début de rêve. Classique de la capitale contre les Pumas, l’Amérique avec un homme de moins, avec moins de 28 secondes sur le court, l’Uruguayen était représenté sur le tableau de bord.

«Cela fait un an que je suis arrivé au Mexique et la vérité est que cette étape de ma carrière a beaucoup changé ma vie. Je suis déjà un peu mieux connu dans mon pays et nous essaierons de continuer à travailler dans le même esprit », a déclaré Viñas.

Pour améliorer la productivité personnelle et d’équipe, Viñas sait déjà clairement avec qui il aime partager l’axe de l’attaque.

« Je me sens plus à l’aise avec Henry, nous jouons bien notre dos, nous essayons de partager l’effort de descendre pour aider les médias, personnellement je me sens plus à l’aise avec Henry », a reconnu l’Uruguayen.