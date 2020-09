Le designer et visage habituel du petit écran Vicky Martín Berrocal a fait peur à tous ses followers après la publication d’une série de Stories sur son profil Instagram officiel dans lequel il lui a communiqué à tous qu’il avait subi un accident d’une de ses mains. Une nouvelle qui malgré choquante n’a pas eu de conséquences majeures car c’est parfaitement à côté du vôtre, comme nous l’avons vu dans des vidéos ultérieures.

Les histoires de Vicky Martín Berrocal

C’est le week-end dernier qu’elle a subi une chute qui l’a forcée à se rendre à l’hôpital. « Aux urgences. Et c’est comme ça que ma nuit a commencé, une chute idiote. Et regardez, j’ai prévenu que la nuit serait géniale », a écrit dans l’une des histoires Instagram partagées par elle-même. À côté du texte, nous pouvions voir le sur une photo dans laquelle elle avait une écharpe qui devait être placée sur son poignet car c’est cela Martín Berrocal a subi une chute qui a provoqué une rupture dans cette zone.

« Une pause, mais il y a des choses pires » nous pourrions lire dans une autre des histoires. Un message qui montre sans aucun doute que Vicky Marín Berrocal n’abandonne pas et malgré son accident elle se retrouve d’humeur à continuer à se battre dans sa nouvelle vie qu’elle affronte désormais au Portugal avec son partenaire. Il est à noter que comme on a pu le voir entre la publication de Stories, celui-ci n’a pas passé trop de temps à l’hôpital, ce qui nous fait penser que l’accident qu’elle a subi n’est pas trop grave, pour son bien et celui de sa famille.

Après la fin de ‘Espagnol typique’

Au jour d’aujourd’hui elle se repose sous la garde de son petit ami, qui n’a pas hésité à lui donner des bonbons typiquement portugais pour rendre son rétablissement plus supportable, comme elle l’a également montré sur Instagram. Une pause qui aussi Cela coïncide également avec une pause en ce qui concerne le travail à la télévision Et cette nouvelle étape vient après la fin de «Typique espagnol» dans lequel nous l’avons vue comme capitaine d’une des équipes du format. L’espace Shine Iberia a dit au revoir et l’a fait avec son possible renouvellement toujours dans l’air.