UE – Fonctionnaires de l’Utah à la recherche de spécimens de mouflons d’Amérique dans le désert, ils ont aperçu un étrange monolithe métallique.

L’observation a eu lieu depuis les airs, alors qu’ils passaient au peigne fin la zone dans un hélicoptère. C’est un monolithe de métal brillant installé dans une zone isolée parmi des roches rougeâtres.

«L’un des biologistes est celui qui l’a vu et nous l’avons juste survolé… Il m’a dit: ‘Attendez, attendez, attendez, tournez-vous, tournez-vous!’ Et je me suis dit “quoi?” Alors il a dit: ‘Il y a quelque chose là -bas, Il faut aller la voir!Le pilote Bret Hutchings a déclaré aux médias locaux.

Les dimensions de la pièce sont comprises entre 3 et 3,6 mètres de haut et ils ont décidé de ne pas révéler son emplacement pour que les gens n’essaient pas de la trouver et de se perdre dans le désert.

Intrigués, ils ont pensé qu’il s’agissait d’un artefact placé par la NASA, mais il n’a aucune indication. Il aurait même pu être créé sous forme de sculpture, ce qu’ils ne savent pas, c’est comment cela aurait pu arriver dans cette région lointaine.

Cependant, l’institution a rappelé aux citoyens qu ‘”il est illégal d’installer des structures ou des œuvres d’art non autorisées sur des terres publiques administrées par le gouvernement fédéral, quelle que soit la planète d’origine ».

LEE Girl tombe du quatrième étage sur un lit de neige et survit

emc