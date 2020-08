HISTOIRES CONNEXES

Une autre pandémie est imminente, mais cette fois-ci, il s’agit d’une pure fiction.

CBS All Access a lancé les premières images de la dernière adaptation de Stephen King, The Stand, dont la première est prévue le 17 décembre. (De nouvelles tranches de la série limitée de neuf épisodes seront ensuite diffusées chaque jeudi.)

Basé sur le roman à succès de King, The Stand se concentre sur une bataille entre le bien et le mal dans un monde post-apocalyptique, avec la vieille mère Abagail (jouée par le co-animateur de The View Whoopi Goldberg) et un petit groupe de survivants affrontant le méchant Randall Flagg, alias The Dark Man (joué par Alexander Skarsgård, ancien de True Blood).

Dans la bande-annonce intégrée ci-dessus, nous avons un premier aperçu d’Abigail Freemantle de Goldberg, alors qu’un autre personnage crie: «Bonjour? Quelqu’un vivant là-bas? Le monde post-virus a ralenti pour s’arrêter, les survivants cherchant des réponses dans leur environnement. Le teaser montre également des villes abandonnées, le chaos des tiges de maïs, des patients malades qui se tordent dans leur lit, des coups de feu, puis Freemantle à nouveau – seulement cette fois, elle regarde un loup blanc à l’air sauvage avec un ensemble moyen de mâchoires.

King lui-même écrira le neuvième et dernier épisode, y compris une nouvelle coda introuvable dans le roman original. Goldberg et Skarsgård seront rejoints par une distribution d’ensemble comprenant James Marsden de Dead to Me (comme Stu Redman), Amber Heard (comme Nadine Cross), Odessa Young (comme Frannie Goldsmith), Henry Zaga (comme Nick Andros), Arrow’s Katherine McNamara ( comme Julie Lawry) et Jovan Adepo (comme Larry Underwood).

Le stand a été précédemment adapté dans une mini-série ABC de 1994 avec Gary Sinise.

Le stand a été précédemment adapté dans une mini-série ABC de 1994 avec Gary Sinise.