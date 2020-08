HISTOIRES CONNEXES

Le commentateur de la NBA Kenny Smith a quitté le plateau de TNT’s Inside the NBA lors de la diffusion en direct de mercredi en signe de solidarité avec les joueurs qui ont boycotté les trois matchs éliminatoires de la journée.

« En ce moment, ma tête est juste prête à exploser », a déclaré Smith – un ancien joueur de la NBA et double champion qui travaille pour Turner Sports depuis 1998. « En tant qu’homme noir, en tant qu’ancien joueur, je pense que la meilleure chose pour moi est de soutenir les joueurs et de ne pas être ici ce soir », a-t-il ajouté avant de retirer son pack de micro et de quitter le plateau pendant la diffusion en direct.

Regardez la vidéo de l’incident ici:

La NBA a reporté les trois matchs éliminatoires de mercredi après que les Milwaukee Bucks aient décidé de boycotter leur match contre les Orlando Magic pour protester contre la fusillade de Jacob Blake par la police dimanche. (Les Bucks sont originaires du Wisconsin, où Blake a été abattu sept fois par la police et aurait été paralysé.) «À la lumière de la décision des Milwaukee Bucks de ne pas prendre la parole aujourd’hui pour le cinquième match contre les Orlando Magic, les trois matchs d’aujourd’hui… ont été reportés. », A annoncé la ligue et l’association des joueurs via Twitter, notant que« le cinquième match de chaque série sera reporté. »

La NBA a embrassé le mouvement Black Lives Matter depuis le redémarrage de la saison 2019-20 à Orlando le mois dernier, avec des joueurs portant des messages sur leurs maillots faisant pression pour la justice sociale comme «Black Lives Matter» et «How Many More». (Le message Black Lives Matter est également imprimé sur le terrain lui-même.)

La fusillade de Blake a déclenché des jours de manifestations dans le Wisconsin et dans tout le pays, avec des émeutes et des affrontements entre la police et les manifestants dans la ville de Kenosha, dans le Wisconsin, où Blake a été abattu. Cela fait suite à une résurgence du mouvement Black Lives Matter cette année à la lumière du meurtre de George Floyd au Minnesota en mai, ainsi que du meurtre de Breonna Taylor dans le Kentucky en mars.

(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s); js.id = id;

js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=228932107161302”;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Cet article VIDÉO: Kenny Smith débarque sur le plateau de la NBA: Boycott de protestation de la NBA est apparu en premier sur actualité.