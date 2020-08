Mexico.- Des millions d’élèves et d’enseignants ont repris leurs cours au Mexique au milieu d’une demande claire et énergique de la société, des organisations et des partis politiques, pour garantir l’accès à une éducation de qualité, car c’est un droit de l’homme inscrit dans la Constitution qui doit être sauvegardé .

Selon l’avocat constitutionnel, M. Fredy Erazo Juárez, l’article 3 de la Constitution établit le droit à une éducation laïque et gratuite dans tout le pays, pour tous sans aucune distinction, et c’est pourquoi le gouvernement du Mexique à travers Le ministère de l’Éducation publique (SEP) a mis en place divers mécanismes pour que tous les élèves aient accès à l’éducation malgré l’urgence sanitaire causée par le COVID-19.

Le spécialiste a estimé qu’il est important de souligner que l’économie et les moyens technologiques ne sont pas les mêmes pour tout le monde, pour ces raisons, selon la situation économique et les zones où se trouvent les étudiants, les technologies de l’information et les technologies de l’information sont utilisées le cas échéant. / ou l’éducation, que ce soit par la télévision, Internet et une variété d’appareils, ou les enseignants cherchent à leur enseigner à distance, mais aucun élève ne devrait être privé du droit à l’éducation.

Ce qui est un fait irréfutable juridiquement et moralement, a souligné le Dr Erazo Juárez, c’est que ce droit doit être garanti car il est établi par notre loi maximale. Nous sommes au milieu d’une situation sans précédent en raison de l’urgence sanitaire provoquée par le COVID-19 qui il est vécu partout dans le monde. Certaines dispositions légales vont avoir des limites ou des ajustements à la réalité, car la création de la loi est conforme à la réalité historique que vivent les gens à cette époque, pour ces raisons, certaines réglementations auront plus d’impact que d’autres.

C’est le cas de la loi fédérale du travail, par exemple, que lorsque le président de la République a déclaré que nous sommes confrontés à une urgence sanitaire, différente d’une urgence sanitaire, puisque les effets juridiques et sociaux sont différents, en raison du COVID-19, De nombreux travailleurs ont vu leur salaire réduit ou perdu leur emploi, ce qui a affecté l’économie de notre pays.

Si cette situation extraordinaire pourrait justifier l’interruption de l’année scolaire, ce n’est pas le cas, car nous ne sommes pas dans les hypothèses que la Constitution fixe pour la suspension des garanties ou des droits de l’homme, puisque l’éducation est un droit de l’homme.

En ce sens, le Dr Erazo Juárez a déclaré que le retour aux cours à distance, de manière non face à face, est sans aucun doute un grand défi pour les étudiants, les enseignants et les parents, mais c’est une mesure correcte avec laquelle le gouvernement est garantissant ce droit, puisque le ministère de l’Education publique a mis en place différents mécanismes pour qu’aucun élève ne soit laissé sans éducation.

Pour s’interroger sur les familles qui ne disposent pas de télévision ou d’appareils technologiques pour donner une continuité aux classes des étudiants, le juriste a indiqué que dans les mécanismes mis en place par le SEP il y a une planification académique selon chaque cas et dans ce type de Dans des circonstances spécifiques, les parents de la communauté sont sommés de leur remettre un guide d’étude et que les élèves le font à la maison, encadrés à certaines périodes et avec d’autres stratégies didactiques, il n’y a donc pas d’impact ou de violation de la loi. .

Il faut tenir compte du fait que nous vivons une situation totalement extraordinaire pour laquelle personne n’a été réparé, les institutions réagissent de manière créative en cherchant à résoudre les situations qui se produisent, avec tout cela légalement, il n’y aurait aucune raison de conclure que il y a une intention de violer la Constitution, a expliqué le Dr Feedy Erazo Juárez.

Ce que les enseignants, les étudiants, les familles mexicaines et tout le monde en général doivent faire, c’est s’adapter à cette nouvelle réalité, où toute la société doit coopérer, en prévalant toujours dans l’intérêt supérieur des enfants et d’autres droits établis par la Convention relative aux droits des enfants. Enfants, signés et ratifiés par notre pays.

Le Dr Erazo Juárez a souligné que si d’autres pays ont décidé de retourner aux cours en présentiel et ont ensuite dû fermer à nouveau en raison des épidémies, d’autres pays ont annoncé l’annulation de l’année scolaire, donc même avec toutes les critiques politiques sur la stratégie. du gouvernement fédéral d’utiliser la télévision pour atteindre plus d’enfants et de lieux, on peut être assuré que cette décision a été correcte car elle cherche à préserver les droits de l’homme qui sont plus importants dans une hiérarchie, le droit à la vie et à la santé, sans négliger l’éducation.

En ce sens, l’avocat constitutionnel a estimé que les mesures extraordinaires prises pour qu’un total de 30,5 millions d’élèves de l’enseignement primaire, préscolaire, de base et secondaire supérieur poursuivent leurs études et leur formation sont correctes puisqu’elles visent à garantir la le droit à la vie et à la santé en tant que priorité grâce à l’enseignement à distance.

Malgré les critiques de groupes de parents et d’organisations liées aux partis politiques et aux groupes d’enseignants, et dans n’importe quelle situation, a déclaré Erazo Juarez, les principaux droits de l’homme doivent être garantis.

Il y aura toujours des voix qui penseront différemment, cela fait partie de la vie dans un pays démocratique. Dans une démocratie, nous confions le pouvoir à nos représentants et ils doivent surveiller et prendre des décisions sur ce qui est le mieux pour le pays et ses habitants dans le cadre du droit et de la justice, en assurant principalement la garantie des droits de l’homme et la protection des individus. groupes vulnérables, dans ces cas, nos autorités doivent agir pour le bien de la majorité, a déclaré le spécialiste en droit constitutionnel diplômé de la BUAP, le Dr Fredy Erazo Juárez.