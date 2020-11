Elle et lui sont séparés par un verre. Elle répond au téléphone et passe en revue à haute voix une vie dans laquelle elle a été soumise à sa manipulation constante, des petits détails qui semblaient normaux mais qui ne l’étaient pas. En s’écoutant, elle se rend compte qu’une autre vie était possible et maintenant elle a rassemblé le courage de l’entreprendre. En moins de dix minutes, le court-métrage À qui vous dites aimer nous invite à réfléchir sur des situations quotidiennes dans lesquelles chacun, lui et lui, peut se voir reflété.

C’est la deuxième année que la chaîne COSMO produit un court métrage avec lequel elle s’associe à la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, célébrée aujourd’hui. Si l’an dernier Animal a fait preuve de maltraitance psychologique, cette année Who you say to love (qui sort aujourd’hui à 23h00 sur COSMO et peut également être vu sur son site internet et dans les services de vidéo à la demande des opérateurs de paiement) se concentrer sur la manipulation la plus quotidienne.

Pour Ana Polvorosa, la protagoniste de cette histoire avec Miki Esparbé, le court explique “d’une manière très subtile, très respectueuse et élégante, comment la base de tout type d’agression physique ou psychologique peut être dans la manipulation, qui peut être quelque chose de très petit qui peut devenir quelque chose de très grand. ” Pour elle, la grande vertu de cette production est qu’elle invite à réfléchir. “Quand on le voit, on se rend compte que quelque chose comme ça ne peut pas être normalisé. Il est très facile de tomber dans la manipulation émotionnelle. Nous l’avons tous vécu ou y avons été participants”, explique l’interprète.

L’actrice également Nadia de Santiago – co-star de Polvorosa dans Las chicas del cable – est l’un des responsables de A que vous dites aimer à travers la société de production La Breve Historia. Le scénario et la réalisation sont sous la responsabilité d’Inés Pintor et Pablo Santidrán, également producteurs du film. «Nous voulions parler de quelque chose de très subtil, qui est très normalisé mais qui reste de la violence, et de le faire à travers des personnages avec lesquels on pourrait sympathiser à cause de sa terriblement normalisation», explique De Santiago. «Si la femme ne peut pas demander de l’aide, c’est qu’elle est prise dans un cercle vicieux sans issue et a accepté des choses qui ne sont pas normales. Il faut aussi sensibiliser l’homme à la situation», ajoute-t-il.

Tous deux tournent la dernière saison de Cable Girls. La première série espagnole de Netflix fera ses adieux avec un dernier volet divisé en deux parties. Dans celui-ci, Ana Polvorosa joue un homme piégé dans le corps d’une femme. “Cela m’a beaucoup fait mûrir, je dirais plus personnellement qu’en tant qu’actrice même. Je l’ai vécu comme une nouveauté absolue pour moi et cela m’a aidé à faire preuve de plus d’empathie, à être une meilleure personne, à mieux comprendre le monde. Sur le plan interprétatif, cela a été très complexe” dit-il lors d’une pause du tournage.

Regardez ici le court métrage À qui vous dites aimer, de COSMO: