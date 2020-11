Vous pouvez désormais satisfaire votre appétit pour plus de contenu «Rick et Morty» avec «Rick et Morty contre Genocider», un nouveau court métrage d’anime du réalisateur de «Tower of God» Takashi Sano.

“Genocider” dure environ la moitié d’un épisode normal de la série à succès Adult Swim, et c’est une idée de la société de production de fournir plus de contenu à la série.

Produit par Sola Entertainment et animé par Telecom Animation Film (qui appartient à TMS Entertainment, le même studio qu’Akira a fait en 1988), le court métrage met en scène Morty se rendant à Tokyo pour retrouver son grand-père Rick et arrêter le “ Genocider ” original par la suite. que Rick et Morty ont été attaqués dans plusieurs dimensions.

«Ce projet est né de l’amour du réalisateur pour Rick et Morty», a déclaré Jason DeMarco, directeur créatif de Adult Swim, à SYFY WIRE.

Le court métrage contient également de nombreuses références à l’anime en général, comme le moment où Rick se transforme en Super Rick comme le ferait Goku dans Dragon Ball.

«Heureusement, Dan et Justin (les créateurs de la série Dan Harmon et Justin Roiland) et Adult Swim sont enthousiasmés par l’idée de voir comment différents artistes et cultures interprètent le spectacle, ils m’ont donc laissé libre cours pour mener à bien ce projet. un endroit qui, à mon avis, serait intéressant. En collaboration avec Sola Entertainment, nous nous sommes assis avec Takashi Sano et son équipe et leur avons demandé s’ils pourraient être intéressés à raconter une histoire de Rick et Morty. Ils ont sauté sur l’occasion et «Rick et Morty contre Genocider» est le résultat final », dit-il.