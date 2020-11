Malgré le fait qu’aucune production de Marvel Cinematic Universe (MCU) n’ait été publiée cette année, il a été promis que Marvel Studios prévoyait de surprendre ses fans avec ses nouveaux projets. Maintenant, Une promo divulguée pour ‘The Falcon and the Winter Soldier’ ​​a été révélée, dans lequel, ses protagonistes ont invité tous les fans à voir la série.

Bien que l’histoire de la série soit restée complètement silencieuse, on sait que “ The Falcon and the Winter Soldier ” continuera ce qui a été vu à la fin de “ Avengers: Endgame ”, et répondra à la question sur qu’adviendra-t-il de l’héritage de Captain America dans le MCU.

De plus, il a été révélé que la série ramènerait divers personnages tels que Batroc le Leaper (Georges St-Pierre) et Baron Zemo (Daniel Brühl). Grâce à diverses déclarations du passé, l’acteur Sebastian Stan, qui joue Bucky Barnes / Winter Soldier, a mentionné que la série faisait écho à “ Captain America: The Winter Soldier ”.

«C’était comme les deux. À bien des égards, cela ressemblait à un film. Ce que j’ai adoré, c’est que, de façon tonale, j’étais dans le même monde que «Captain America: The Winter Soldier», ce qui a été l’une de mes expériences préférées que j’ai jamais vécues », a déclaré Stan.

Grâce au fait que Disney + est sur le point d’être lancé en Amérique latine, une promo divulguée pour “ The Falcon and the Winter Soldier ” a été révélée dans laquelle ses protagonistes, Anthony Mackie et Sebastian Stan, ont invité tous les fans à voir la série.

C’est la présentation de Marvel Studios que nous verrons sur les chaînes de télévision payante Disney mardi à 22 ans. Anthony Mackie anticipe qui méritera que le bouclier de Captain America @Paul_Bettany et Lizzie Olsen nous invitent à ‘Wandavision’ pic.twitter.com/GNReDjREzg – MarvelFlix (@MarvelFlix) 7 novembre 2020

Bien qu’une date de sortie pour “ Le faucon et le soldat de l’hiver ” n’ait pas été révélée, ces types de campagnes marketing devraient révélera plus tard quand la série sortira sur Disney +.