Malgré le fait que Marvel Studios est sur le point d’avoir le contrôle total de la grande majorité des personnages de leurs dessins animés, il y a encore des héros qui attendent de rentrer chez eux. Maintenant, selon un nouveau rapport, je sais a révélé que Marvel retrouverait les droits de Daredevil plus tôt que prévu.

S’il a été démontré au fil des ans que l’univers cinématographique Marvel (MCU) a été actif, c’est que, ce n’est pas parce que Marvel Studios a les droits sur un personnage populaire qu’ils sont obligés de leur donner un film, ou présentez-le immédiatement dans un projet.

Cela a été vu avec l’exemple que Kevin Feige et son équipe ont été en charge de Cavalier fantôme depuis 2013, mais il n’y a pas eu de réelle tentative d’amener ce personnage au MCU, malgré le fait que de nombreuses rumeurs ont assuré que Keanu Reeves serait en charge de donner vie à l’ange de la vengeance.

Malgré cela, on sait que trois ans après le retour de Daredevil à Marvel, Netflix a acquis les droits de créer une série pour son service de streaming.

On sait que lorsque tous les projets qui comprenaient la gamme complète de The Defenders ont été annulés, Marvel a dû attendre deux ans pour que les droits expirent et la Maison de la Souris pourrait à nouveau prendre le contrôle de l’Homme sans peur.

Selon un nouveau rapport, il a été révélé que Marvel retrouverait les droits de Daredevil en novembre, pour être plus précis plus tard dans le mois. On ne sait pas encore où le personnage apparaîtrait dans le MCU, mais on sait que Kevin Feige est fan de la version de Charlie Cox, et espère que l’acteur pourra reprendre son rôle à l’avenir.