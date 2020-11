Roberto Leal, dans un instant du premier ‘Pasapalabra’ d’Antena 3

La première diffusion de Pasapalabra à son retour sur Antena 3 a été un peu comme les événements annuels pour la présentation de l’actualité Apple après la mort de Steve Jobs. En apparence, tout ce qui s’est passé était correct et ajusté aux paramètres de l’idiosyncrasie de la marque: maintenant un Ipad plus petit (d’accord), maintenant un plus grand (enfin), maintenant un appareil photo de plus sur l’iPhone (¿ pourquoi? pourquoi pas?)… Mais il manquait quelque chose, ce point génial et parfois fou auquel Steve Jobs a contribué. Malgré cela, la marque Cupertino a conservé son statut de société la plus précieuse de la planète.

Avec ce retour du concours créé par le britannique ITV à Antena 3, où il a passé ses premières années en Espagne (de 2000 à 2006), cela se passe un peu comme avec ces présentations et, surtout, avec ces occasions où l’on met à jour le système d’exploitation du ordinateur ou mobile et la seule chose que vous remarquez est que les icônes vertes sont plus vertes et les bleues un peu plus bleues. Peut-être les bords les plus arrondis. Et déjà. Vous avez mis à jour et vous ne l’avez même pas découvert. Dans une marque technologique qui peut être risquée. Dans un concours familial, c’est la seule option.

C’est le nouveau Pasapalabra, c’est ainsi que l’ancien devrait être avant que quelqu’un ne décide qu’avec autant de mises à jour du système d’exploitation qui n’était plus Pasapalabra, c’était un Android, et les parents du format ont décidé de l’arrêter. La plus grande nouveauté est la présence de Roberto Leal, qui a traversé le podium depuis OT et a été en charge de ce concours. Cette émission a été célébrée comme un baume en temps de détresse et un parrain, Matías Prats, a été amené. Il s’est même rapproché du météorologue vedette de la maison -le fait que chaque chaîne ait un météorologue médiatique il va falloir le contextualiser un jour-, Roberto Brasero, pour soutenir une analogie entre les phénomènes météorologiques et les recherches de mots qui ont semblé tiré d’une réunion de contenu Monty Python. Resistiré a sonné. Les visages bien connus invités à participer sont également des visages liés à la chaîne. Mario Vaquerizo, Chenoa, Manel Fuentes et Alaska. Son visage nous est familier. Les concurrents, deux précédents lauréats, l’un taciturne, l’autre rumbeux, se disputent un premier jackpot de 500 000 euros.

Sans public et avec les protagonistes gardant une distance de sécurité, sauf un moment où Vaquerizo s’est approché pour dire quelque chose à Chenoa, mais s’est aussitôt retiré, comme s’il venait d’entendre quelqu’un l’insulter depuis un balcon, en termes de Phase 0 désescalade, le programme a été exemplaire. Fernando Simón sera fier.

Plus d’informations

Les doutes que Leal pouvait susciter en lisant à toute vitesse les questions du célèbre rosco ont été dissipés avant d’atteindre le C du semestre. En fait, tous les autres doutes qui pourraient être nourris sur le nouveau présentateur se sont évaporés. Et ça a du mérite, car dans une émission familiale, quand on change de présentateur, on court le risque de substituer le gendre parfait à l’insupportable beau-frère. Ceux qui croyaient que Cristian Gálvez était le Steve Jobs des présentateurs du concours ne vont pas penser que Leal est Tim Cook, le successeur gris du génie du col de cygne à la tête d’Apple.

Tous les problèmes de ces débuts ont été causés par les ambitions de la chaîne, si soucieuse d’en faire un événement, qu’elle a perdu le contrôle de l’auto-promotion et de la durée. Pasapalabra, bien qu’étant devenu très grand, est un petit programme, pas quelque chose capable de muter en un gala de réveillon du Nouvel An, comme cela semblait parfois lors de l’émission. Il ne sert à rien de l’habiller et des bijoux pour le rendre plus attrayant, car ce n’est pas un flirt, c’est votre mère, vous l’aimerez quoi qu’elle fasse. Et bien que l’idée d’évasion se répète jusqu’à atteindre des niveaux d’auto-assistance et Dynamic Duo, la vérité est qu’il n’y a pas de programme sur la grille actuelle qui nous rappelle plus d’être confiné que Pasapalabra, le concours définitif de survêtement et de canapé.