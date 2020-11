L’un des retours les plus inattendus en 2020 a été «Animaniacs», la série animée créée par Steven Spielberg, cette fois pour la plate-forme Hulu et il semble que ce retour ait ramené l’irrévérence et la critique classiques à Hollywood et maintenant le genre des super-héros était également très parodié dans le style Yakko Wakko et DotEh bien, presque sans s’en rendre compte, ‘Animaniacs’ s’est moqué de ‘Justice League’.

La série animée ‘Animaniacs’ est sortie en 1993 et ​​était l’un des plus grands succès télévisés des années 90 et l’une de ses plus grandes caractéristiques était la critique et la satire de l’industrie hollywoodienne, qui a parfois cessé d’être pour les enfants et concentré sur des situations plus complexes, quelque chose qui continue à ce jour, tout en essayant d’être politiquement correct.

Cette fois, la critique présentée par la série animée était contre le genre de super-héros si rentable, car ‘Animaniacs’ s’est moqué de ‘Justice League’, comme dans ce chapitre, ils parlent de l’engouement croissant pour les redémarrages et les remakes pour gagner de l’argent à Hollywood et, ce faisant, ils assemblent un monstre semblable à Frankenstein qui a parties des membres de la Ligue de la justice.

Il faut tenir compte du fait que ce chapitre a été rédigé en 2018, donc La critique est peut-être allée à la “ Justice League ” de Joss WhedonEh bien, comme on le sait, après que Zack Snyder a dû quitter la production en raison de la mort de sa fille, Warner et Whedon ont refait le film, ce qui était un échec au box-office et de manière critique, mais cette moquerie correspond parfaitement à la nouvelle version de ‘Ligue de justice de Zack Snyder’ pour la plateforme HBO Max.