La plupart des conditions de Vox pour soutenir le budget andalou pour 2021, le plus décisif de la législature en pleine pandémie, tournent autour de drapeaux idéologiques. Le parti d’extrême droite demande de changer le nom de Canal Sur en Andalusia Television et de supprimer une dizaine de fondations et de subventions qui financent les dépenses courantes d’associations de mémoire historique, féministes et environnementales. Il prétend également supprimer les aides qui ne visent pas à promouvoir l’emploi ou les groupes menacés de pauvreté.

L’ultra formation a considérablement augmenté le prix de son soutien aux comptes andalous après que le chef du PP, Pablo Casado, ait rompu ses relations avec elle dans la motion de censure présentée par Santiago Abascal contre le président du gouvernement, Pedro Sánchez. Les budgets du Conseil commencent leur voyage au Parlement sans l’approbation de Vox, dont les 11 députés garantissent au gouvernement de coalition du PP et des citoyens une majorité absolue pour approbation. Le projet de loi que le Conseil des gouverneurs approuve aujourd’hui envisage des comptes régionaux qui s’élèveront à plus de 40 000 millions d’euros et qui seront adaptés aux exigences issues de la pandémie.

Selon les sources de la négociation, pour apporter son soutien aux budgets régionaux, Vox a proposé un calendrier pour l’exécution immédiate des accords signés pour l’investiture en tant que président de Juan Manuel Moreno (PP) et pour les aspects des comptes 2019 et 2020 qui considéré comme non rempli. Il s’agit notamment de l’établissement d’un permis de chasse national unique, de la mise en place d’activités éducatives complémentaires sur la chasse et d’un programme de transparence pour l’intervention générale du Conseil. Vox affirme qu’ils entreront en vigueur au premier trimestre de 2021.

Il demande également que, tout au long de l’année prochaine, le veto parental aux activités complémentaires organisées par les centres éducatifs pendant les heures de classe soit établi, ce à quoi le gouvernement andalou s’est opposé. Et il insiste sur sa proposition d’accord avec le ministère de l’Intérieur sur l’immigration irrégulière, dont le but est le rapatriement des mineurs non accompagnés. Le parti de Santiago Abascal souhaite que les comptes incluent un demi-million d’euros pour la «sécurité» dans les centres pour mineurs.

Parmi les propositions soulevées lors de la négociation budgétaire, que Vox a suspendue après le rejet par le PP de la motion de censure, les partenaires parlementaires du gouvernement veulent changer le nom de Canal Sur en Andalucía Televisión. Ce débat est à la table du gouvernement andalou depuis plusieurs mois, selon les sources consultées, et va dans le sens de la suppression de l’image institutionnelle utilisée pendant les décennies de mandats socialistes. La première étape a déjà été franchie au début de cette année avec la suppression du logo du Conseil. Pour RTVA, Vox propose “d’abaisser un 10% ou de geler son budget” pour l’année prochaine, selon les sources précitées.

Vox maintient ses demandes de réduction du secteur public andalou, en attendant le résultat de plusieurs audits externes commandés par le gouvernement régional. Selon des sources lors de la négociation, le parti dirigé par Abascal a l’intention de rendre contraignants les rapports des auditeurs et de «privatiser» certaines sociétés commerciales. Il propose également de quitter sans subvention ou de liquider plusieurs fondations publiques. Parmi eux, l’Andalousie olympique; Barenboim-Said, l’héritage andalou; Doñana 21; Centre d’études andalouses; Fondation Andalouse de l’Audiovisuel Public; celui de l’Institut d’études sur les finances publiques; celle de Banco Agrícola José Torrico y López Calero; le Rodríguez Acosta; et celle du Centre des nouvelles technologies de l’eau.

Dans le cadre des accords budgétaires passés, Vox a réussi à convaincre le gouvernement de mettre en place un téléphone “violence domestique” pour s’occuper des cas d’agressions de mineurs contre leurs parents. Il est entré en service le 16 octobre, de huit heures du matin à trois heures de l’après-midi. Mais l’extrême droite veut qu’elle fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il réclame également un budget d’un million d’euros pour cette ligne.

D’autres propositions de Vox soumises au gouvernement concernent une aide aux indépendants en difficulté, avec une réduction totale du paiement des frais pendant un an, un programme d’aide aux propriétaires touchés par les logements occupés et une augmentation du salaire de tous les professionnels de la santé en jusqu’à 20%.