Après des mois d’attente et de report en raison de la pandémie, la série très attendue Marvel WandaVision a enfin une date de sortie à Disney + . La confirmation est venue directement des chaînes officielles du service, qui a accompagné l’annonce d’un bref aperçu.

Contrairement aux prévisions qui pensaient une première pour la fin de 2020, la série mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany arrivera en streaming à partir du 15 janvier prochain , date avant le report de Veuve noire jusqu’en avril 2021 signera également le début de la phase 4 de la Univers cinématographique Marvel. Comme prévu, Kevin Feige a récemment anticipé que WandaVision Ce sera une sorte d’introduction au nouvel arc narratif de la saga.

Dirigée par Matt Shakman et écrit par Jac Schaeffer, La série mélange différents styles de sitcoms classiques des années 50 et 80 dans le MCU, et allez à Grappin Wanda Maximoff et Vision avec une nouvelle vie après les événements de Avengers: Fin de partie. La plupart des détails de l’intrigue sont encore inconnus mais nous savons que les événements du spectacle seront fusionnés dans Docteur Strange dans le multivers de la folie , dont le casting verra également la présence de Olsen.

Vous pouvez trouver la bande-annonce ci-dessous.