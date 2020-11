Détenu numéro un de Évasion de la prison s’échappe définitivement de la franchise.

Wentworth Miller , qui pendant cinq saisons a joué le prisonnier Michael Scofield dans le drame Fox, a annoncé que son implication dans la série avait pris fin.

“Je suis dehors. De PB. Officiellement », lui a déclaré dimanche dans un post Instagram, avant d’expliquer: « Je ne veux juste pas jouer des personnages hétéros. Leurs histoires ont été racontées.

“Alors … plus de Michael.”a poursuivi l’acteur, devenu gay en 2013. «Si vous étiez fan de la série, en attendant des saisons supplémentaires… Je comprends que c’est décevant. Désolé.”

Après avoir terminé sa course de quatre saisons sur Fox en 2009, Évasion de la prison Il a été relancé par le réseau en 2017 pour une cinquième saison de neuf épisodes. L’année suivante, le président du réseau, Michael Thorn, a confirmé que «un remake de Prison Break» était «aux premiers stades de son développement». Le PDG de l’époque Renard, Gary Newman, a révélé plus tard que la nouvelle saison «non [presentaría] une toute nouvelle distribution “, ajoutant que le créateur de la série Paul Scheuring «J’ai eu une idée pour une autre saison. Il est entré et l’a jeté. Mais il est trop tôt. Nous n’avons encore vu aucun document écrit. “

Pendant ce temps, une source de Fox a déclaré à TVLine que une sixième saison de Prison Break n’est pas actuellement en développement actif.

Deux des co-stars de Meunier dans Évasion de la prison ils approuvent publiquement sa décision de s’éloigner du spectacle. Commenter le message de Meunier Sur Instagram, Dominic Purcell a écrit: «Soutenez et comprenez pleinement leur raisonnement. Je suis heureux que vous ayez pris cette décision pour votre santé et votre vérité. “

Le camarade de classe de Miller, Sarah Wayne Calliesa écrit dans son propre post Instagram lundi: «Hier, Wentworth Miller a annoncé qu’il avait fini de jouer Michael Scofield parce qu’en tant qu’homosexuel, il voulait se concentrer sur les personnages gays. Avec gratitude pour tout le travail que nous avons accompli ensemble et avec un profond amour, j’exprime mon soutien à ce choix. “

Callies Il a poursuivi en écrivant: «Pour tous les fans, sachez ceci: le casting de Prison Break est un espace homosexuel. Nous nous tenons avec – et parmi – nos amis et notre famille dans la communauté LGBTQ + avec un soutien total pour leurs droits et leur travail artistique. “