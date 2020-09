Cela fait près de trois ans que les fans ont perdu tout espoir qu’un troisième film Sex and the City serait produit. À l’automne 2017, Kim Cattrall, qui a interprété Samantha Jones dans la série à succès de HBO, a mis le pied à terre et a finalement insisté sur le fait qu’elle ne reprendrait plus son rôle dans aucun projet Sex and the City. Cattrall s’éloigner du projet aurait été une déception, mais la tournée médiatique qui a suivi qu’elle a engagée a laissé les fans et ses anciens coéquipiers avec de très mauvais sentiments. Cattrall a qualifié l’environnement de travail de Sex and the City de «toxique» et a insisté sur le fait que sa décision de laisser Samantha Jones derrière n’avait rien à voir avec l’argent. WiIlie Garson, qui jouait Stanford Blatch dans la série, n’a pas pris les nouvelles en position couchée.

La rumeur dit que Kim Cattrall aurait abandonné les négociations la veille du début du tournage de Sex and the City 3.

Depuis que Sex and the City a mis fin à sa course épique sur HBO, Cattrall n’a pas donné la priorité au maintien d’une amitié avec ses anciens coéquipiers. Elle a été ouverte sur le fait qu’elle, dix ans leur aînée, avait très peu de choses en commun avec Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristen Davis. Une fois le spectacle terminé, elle a quitté New York et n’est revenue que pour le tournage. Le fait qu’elle ne soit pas amie avec ses anciens compagnons de casting n’est ni surprenant ni scandaleux. Ce qui est un peu scandaleux, c’est la rumeur selon laquelle Cattrall a abandonné le tournage de Sex and the City 3 quelques jours à peine avant que l’équipe ne commence.

Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker et Kristen Davis | James Devaney / WireImage

CONNEXES: La querelle de Kim Cattrall avec son ancienne co-star de «Sex and the City», Sarah Jessica Parker, est-elle une question d’argent?

Cattrall insiste sur le fait que cela n’a jamais été le cas, mais il semble que tous les autres membres de la distribution aient donné le feu vert au film. Cattrall aurait également retardé le tournage des premier et deuxième films. Bien qu’elle ait finalement signé sur les projets et rempli son devoir. La troisième fois, elle n’a pas pu accepter les conditions qu’elle trouvait agréables et s’est éloignée. Sex and the City 3 ne se produira jamais, et cela a attristé les fans et les membres de la distribution.

Pourquoi Kim Cattrall a-t-elle refusé de participer à un autre film Sex and the City

Pour entendre Cattrall le dire, elle n’a jamais eu l’intention de s’impliquer dans de futurs projets Sex and the City. Le deuxième film, bien que plaisant pour certains fans, est tombé à plat avec la plupart. C’était un peu forcé et tiré par les cheveux. Le film manquait également de l’élément d’amitié profonde qui était présent tout au long de la série et du premier film. Cattrall a insisté sur le fait qu’elle avait déjà joué le rôle de Samantha et ne voulait pas revisiter la partie emblématique. Les rapports des médias remettent cependant en question ses déclarations.

CONNEXES: «Sex and the City»: une mise à jour sur un troisième film possible après la réunion de casting

Au départ, il a été rapporté que Cattrall s’était éloigné du projet lorsque les dirigeants avaient refusé de payer ici autant qu’ils payaient Parker. La relation de Cattrall avec Parker a été tendue depuis leurs jours sur le tournage de la série, et il a été théorisé que Cattrall ne pourrait jamais accepter le fait que Parker gagnait plus qu’elle. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles le scénario de Samantha dans le troisième film était inconvenant, selon The Sun.

Willie Garson n’achète pas l’excuse de Cattrall

Garson ne semblait pas avoir de problème avec le fait que Cattrall se soit retiré du projet. À tout le moins, il n’en a jamais parlé. Ce avec quoi Garson semblait être en désaccord, c’était l’insistance de Catrall sur le fait qu’elle n’était jamais en pourparlers pour jouer dans le film, et sa description du casting comme «toxique». En octobre 2017, Garson s’est rendu sur Twitter pour apparemment faire de l’ombre à Cattrall. Il a dit: «Chers fans, parce que je suis« toxique », je vais négocier un contrat de six mois, pas conclure des accords, puis dire que je n’ai jamais voulu le faire de toute façon.»

Willie Garson | John Sciulli / . pour Neuro Brands)

CONNEXES: «Sex and the City»: un seul des personnages principaux n’a jamais été filmé nu

Le tweet est venu peu de temps après que Cattrall se soit assis pour une interview avec Piers Morgan. Au cours de l’interview, elle a insisté sur le fait qu’elle n’était jamais en discussion pour jouer dans un troisième film et a qualifié la culture de «toxique». On ne sait pas quelle aurait été le rôle de Garson dans le troisième film. Dans Sex and the City 2, Garson avait un rôle relativement petit, bien que son mariage ait ouvert le film. Il est également apparu dans un rôle limité dans Sex and the City: The Movie.