le Arrowverse fait de la place pour un nouvel ajout potentiellement merveilleux.

La CW développe Wonder Girl , un drame d’une heure sur le personnage de DC Yara Flor, une rêveuse latina descendant d’un guerrier amazonien et d’un dieu du fleuve brésilien. Prendre le titre de Wonder Girl, Yara utilise ses nouveaux pouvoirs pour combattre le mal et sauver le monde.

Il est à noter que le nom de Wonder girl historiquement, il a été donné à un compagnon ou à une version plus jeune de Wonder Woman, ce qui rapprocherait dangereusement la CW d’avoir sa propre Ligue de justice achevée.

Dailyn Rodríguez (Reine du Sud) écrira le projet, qui vient de Productions Berlanti.

Si commandé en série, Wonder girl rejoindrait une liste en évolution rapide de séries de Arrowverse diffusé actuellement sur Le CW. Bien que la série phare La Flèche a terminé sa course de huit saisons plus tôt cette année, le réseau a encore Le flash (retour pour la saison 7 en février), DC’s Legends of Tomorrow (de retour pour la saison 6 en 2021), Super Girl (de retour pour sa sixième et dernière saison en 2021), Batwoman (retour pour la saison 2 avec une nouvelle avance en janvier), Stargirl (maintenant une série exclusive CW de retour pour la saison 2 en 2021) et le nouveau venu Superman et Lois (à paraître en février).

Date limite