Le nouveau spin-off de la populaire série zombie livre de nouvelles révélations aux fans sur cet univers, comme donne enfin de nouveaux détails sur la République Civique Militaire Et pas seulement cela, mais l’intrigue a confirmé que Rick Grimes avait raison à propos du Nebraska, si peu à peu la série a commencé à se connecter les unes aux autres.

Bien que Rick n’apparaisse pas dans “ World Beyond ” ou du moins pas encore, sa présence est toujours présente dans l’intrigue, quoique de manière indirecte, puisqu’un de ses chapitres a donné un sens à la phrase, “j’ai entendu dire que le Nebraska est gentil”, a déclaré par Grimes lors de la deuxième saison de ‘The Walking Dead’.

Pendant l’épisode, ‘Nebraska’, Rick et Glenn étaient dans un bar pour essayer de convaincre Hershel de retourner à la ferme. avec eux quand ils ont rencontré Dave et Tony, deux gars étranges qui ont essayé de convaincre Grimes de les emmener à leur abri, mais il refuse et dit: “J’ai entendu dire que le Nebraska est gentil.”

Cette phrase est devenue l’une des plus célèbres de la série et a donné lieu à de nombreuses spéculations, déjà confirmées grâce à “ World Beyond ”, puisque la série a révélé que Le Nebraska et l’Omaha étaient des refuges pour les gens, jusqu’à l’arrivée des Forces Armées de la République Civique.

C’est ainsi qu’il a été confirmé que Rick Grimes avait raison à propos du Nebraska, donc si Dave et Tony avaient suivi leurs conseils, ils seraient probablement toujours en vie, cependant, ils ont décidé de faire pression sur Rick jusqu’à ce qu’il n’ait pas d’autre choix que de les éliminer.