Ils ont un fils! C’est ainsi que les deux lauréats du prix Nobel et les meilleurs amis de Penny dans “ The Big Bang Theory ” sont parents, selon ce qui est montré dans le nouveau chapitre de la série “ Young Sheldon ” où le nom du bébé de Sheldon et Amy.

Le texte suivant a des spoilers

Dans le premier épisode de la quatrième saison de “ Young Sheldon ”, le protagoniste est montré à sa soirée de remise des diplômes du lycée organisée par sa famille le Cooper, en même temps que la sœur Missy célèbre qu’elle a terminé l’école primaire, un moment qui s’explique qui était l’une des meilleures de leur vie.

Dans cette scène, on entend la voix des acteurs Jim Parson et Mayim Bialik, qui jouent respectivement Sheldon Cooper et Amy Farrah Fowler. Là, Sheldon dit: “C’était en fait le meilleur bal que je connaisse, même celui que nous avons eu pour mon fils, Leonard Cooper. Je voulais que son nom soit Leonard Nimoy Cooper, mais Amy ne voulait pas me laisser”. La femme répond: “Sois contente de te laisser l’appeler Leonard.”

Les nouvelles sur le nom de bébé de Sheldon et d’Amy pourraient surprendre plus d’un téléspectateur, car à la fin de “ The Big Bang Theory ”, on voit seulement que le couple de génie reçoit ses prix Nobel et les seuls à attendre un enfant à ce moment-là. Ce sont ses amis Penny et Leonard.

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est «Young Sheldon», le synopsis officiel se lit comme suit: «Pour le jeune Sheldon Cooper, grandir dans l’est du Texas n’est pas facile. Être unique dans une génération capable de mathématiques et de sciences avancées n’est pas toujours utile dans un pays où l’église et le football sont rois. Et tandis que Sheldon, vulnérable, talentueux et quelque peu naïf s’occupe du monde, sa famille normale doit trouver un moyen de s’occuper de lui. “

En Amérique latine, «Young Sheldon» pouvait être apprécié via la plate-forme Amazon Prime Video.