Actuellement le directeur Zack Snyder collabore avec la plate-forme HBO Max pour lancer le soi-disant “Snyder Cut” sous le nom de ‘Ligue de justice de Zack Snyder’, qui nous montrera les plans originaux de ce film qui a été modifié par Warner Bros et Joss Whedon et avant que la sortie ne soit officialisée, le réalisateur a publié quelques photos de sa version et a maintenant montré la première image de Martian Manhunter pour ‘Zack Justice League de Snyder.

L’une des premières choses que le réalisateur a révélées était que le Général Swanwick, qui est apparu dans ‘Homme d’acier’ était en fait Martian Manhunter qui est allé sous couverture sur terre et qui dans sa version de ‘Justice League’ son identité allait être révélée, mais c’était quelque chose qui ne s’était jamais produit, bien qu’il ait présenté un art conceptuel pour sa présentation.

Lors d’une conférence de Zoom, il a finalement révélé le première photo de Martian Manhunter, qu’il a montré via son téléphone, donc la qualité est assez faible, en plus de confirmer qu’il s’agit en fait d’un art conceptuel de la façon dont le personnage allait ressembler, donc dans le bâtiment final, il faudrait peut-être des changements.

D’après ce que l’on peut voir, le personnage porterait un costume presque complet avec une cape, en plus d’avoir la forme particulière de sa tête et sa couleur verte caractéristique, quelque chose que nous avons déjà vu précédemment, en particulier dans la série ‘Super Girl’ où il a eu des participations.

Jusqu’à présent, Zack Snyder continue de travailler sur des enregistrements supplémentaires pour ‘Ligue de justice de Zack Snyder’ et on sait seulement qu’il arrivera sur la plate-forme HBO Max sous la forme d’une mini-série de quatre chapitres d’une heure chacun, bien que sa date de première exacte n’ait pas été révélée et que l’on sache qu’elle arrivera quelque part en 2021.