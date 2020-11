Le DC Extended Universe semble commencer à se remettre sur les rails, alors que le lancement de ‘Ligue de justice de Zack Snyder’ pour la plateforme HBO Max Ce sera une percée car ils ont finalement écouté les fans et ont permis au réalisateur de terminer sa version de l’histoire où Darkseid Ce sera une partie fondamentale du film et il a été récemment dévoilé pourquoi Darkseid envahit la terre, ce que l’on peut voir dans la bande-annonce.

Une des choses qui Warner et Joss Whedon effacé de “ Justice League ” était l’apparition de Darkseid, pour donner plus de poids à l’arrivée de Steppenwolf, qui a également été modifié pour paraître beaucoup plus humain, mais l’apparition de Darkseid serait fondamentale à la fois pour le film et pour donner un sens à Batman v Superman: l’aube de la justice et expliquez le cauchemar de Bruce Wayne.

Lors d’une conversation avec Zack Snyder lors de la présentation de la nouvelle version du trailer, il a été dévoilé pourquoi Darkseid envahit la terre dans son “Snyder Cut” ce qui confirmerait certaines théories qui avaient émergé:

“Il a creusé la terre parce qu’il sentait que l’équation Anti-Vie était ici et puis il a dû frapper le sol pour révéler l’équation Anti-Vie, que vous voyez sous forme physique, qui sont tous ces motifs de lave qui existent dans le sol.”

Apparemment, l’arrivée de ce méchant sur terre aura beaucoup à voir avec la recherche de l’équation anti-vie, qui serait fondamentale pour l’histoire, car, selon certaines sources, le Le cauchemar de Bruce dans ‘Batman v Superman’, Cette équation anti-vie est ce qui fait de Superman un méchant comme vous pouvez le voir, en plus d’une deuxième partie de “ Justice League ” compléterait cette réponse, mais jusqu’à présent, on ne sait pas s’il y a des plans pour une deuxième partie, qui semble difficile étant donné que DC prépare un réarrangement de son univers avec la sortie de ‘Le flash’.