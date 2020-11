Mexico – L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a déclaré qu’ils joueraient comme s’il s’agissait d’une finale de l’affrontement qu’ils organiseront contre l’Inter Milan.

Et c’est que la boîte blanche n’a pas eu de bons résultats en Ligue des champions et a l’obligation d’ajouter pour pouvoir approcher les dirigeants.

Zidane a rappelé qu’ils n’avaient atteint qu’un point sur six possibles, donc l’urgence pour l’équipe de sortir avec trois points.

«Nous avons une finale demain. Ici, chaque jour, il y a une finale. Tout ce que nous faisons est une finale. Chaque match est une finale », a déclaré Zidane.

«Nous le savons et nous allons nous concentrer sur ce que nous allons faire. Il y a trois points et nous y allons », a déclaré l’entraîneur madrilène.

Zidane a commenté qu’ils ont déjà eu l’occasion d’analyser le rival, qui est généralement dangereux lorsqu’il est en possession du ballon.

«Nous connaissons le rival. C’est un match compliqué car c’est une bonne équipe, très physique et qui joue très bien au football. Pour nous, c’est une finale et nous allons le prendre comme ça ».

Zidane ne pourra pas compter sur Militao qui a été testé positif pour Covid-19, tandis qu’Odriozola, Carvajal et Nacho ne pourront pas être là non plus car ils ne se sont pas remis de leurs blessures.

«Les joueurs qui sont ici veulent toujours écrire l’histoire, ils veulent démontrer et ils veulent plus. Ce sont des joueurs qui feront des choses importantes et continueront de le faire. C’est une bonne équipe ».

«De l’intérieur, s’entraînant avec eux tous les jours, ce qu’ils veulent, c’est concourir et gagner. Ça c’est très bon. J’apprécie le quotidien avec eux et nous allons essayer d’atteindre nos objectifs », a déclaré Zidane.

