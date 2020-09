La nouvelle saison télévisée commence par une nouveauté importante dans la programmation de la télévision espagnole. La chaîne publique a décidé de répondre à la demande générale du public et a définitivement avancé son créneau prime time. Cette année, tous les produits émis en chacune des nuits de La 1 débutera à 22h15. et ils ne seront pas retardés comme cela s’est produit ces dernières années.

‘Raconte-moi comment cela s’est passé’

Fernando López Puig, responsable du contenu à TVE, a été chargé de faire la une dans une interview avec Ecoteuve. Le responsable a confirmé qu’après avoir éliminé le créneau d’accès aux heures de grande écoute pendant la quarantaine, il a été décidé de maintenir ce pari également pendant le reste de la saison, réalisant ainsi que tous ses programmes et séries commencent beaucoup plus tôt que d’habitude. De cette façon, une fois que ‘Telediario 2’ et ‘El Tiempo’ se terminent, La 1 commencera sa tranche horaire avec des produits tels que ‘MasterChef Celebrity’ ou ‘HIT’.

Et c’est qu’après avoir tenté de se faire une place dans le strip avec des produits tels que ‘TVEmos’ ou ‘The following’, dans Televisión Española a décidé d’arrêter d’essayer et a choisi de faire progresser la diffusion de tous ses produits, quelque chose avec lequel la conciliation est garantie à tous ces citoyens qui se lèvent tôt mais qui, comme l’avoue Fernando López Puig, est un problème pour la chaîne. « Nous devons compléter le prime time avec d’autres produits, car il y aura des offres qui se terminent à environ onze heures du soir, c’est-à-dire lorsque les gros paris commencent dans le reste des chaînes », a-t-il déclaré.

Paris pour terminer la nuit

Dans le cas des concours de talents, par exemple, il n’y aura pas de problème puisque toutes les éditions de ‘MasterChef’ et ‘Masters of couture’ ont une durée si longue qu’ils dureront jusque tard dans la nuit, mais dans le cas des séries, elles durent toujours 60 minutes et n’ont pas de publicité, ce qui les amènera à se terminer à 23h15. Ainsi, le public propose déjà des produits pouvant compléter leurs diffusions, comme c’est le cas de l’espace nostalgique « Ochéntame otra vez » qui accompagne toujours « Dis-moi comment c’est arrivé » ou le débat «Qui éduque qui? avec Mamen Asencio qui sera diffusé après ‘HIT’.