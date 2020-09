Photo par Leon Bennett / WireImage

Après une pause d’un mois, Pokimane est de retour sur Twitch, mais certains membres de la communauté VTuber n’ont pas bien réagi à son nouveau look numérique.

Début août, la célèbre streameuse Twitch Imane ‘Pokimane’ Anys a annoncé qu’elle ferait une pause dans la création de contenu.

Cependant, à son retour cette semaine, la streamer a fait face à de vives critiques de la communauté VTuber pour son nouveau look généré par ordinateur.

FEUILLU: Les utilisateurs auraient été bannis des serveurs Pokimane pour avoir mentionné Leafy

Pokimane revient en tant que VTuber?

Pokimane est revenue sur Twitch cette semaine, mais au lieu d’utiliser sa caméra normale configurée dans son dernier flux en direct, elle est apparue comme un personnage généré par ordinateur.

L’utilisation d’un avatar numérique, plutôt que d’une caméra faciale traditionnelle, est courante dans la communauté VTuber, où la ressemblance d’une personne est représentée dans un style similaire à celui des personnages d’anime.

Selon CCN, l’idée est de «créer des vidéos et diffuser sans avoir besoin explicite de montrer son visage devant la caméra», ce qui est particulièrement important si un streamer souhaite rester anonyme ou est mal à l’aise d’apparaître en personne.

POKIMANE: Streamer publie une vidéo d’excuses, mais que s’est-il passé lors de l’accumulation?

Twitter réagit à VTuber Pokimane…

Il y a eu une réaction résolument mitigée à l’apparition numérique de Pokimane dans son livestream de retour.

Alors que vous imaginez que la plupart des membres de la communauté VTuber auraient accueilli un streamer avec une plate-forme telle que Pokimane utilisant des avatars numériques, beaucoup l’ont accusée d’essayer de «tirer profit» d’une tendance.

Vous profitez d’une tendance. Vous êtes déjà célèbre et avez montré votre visage. Pourquoi maintenant? NOUS TRAVAILLONS NOS COEUR. Il y a tellement de petits VTubers qui méritent d’être reconnus! Vous espérez une tendance et vous la saturez davantage! Comment oses-tu! – Ⓥ Athena 🦌 (@Athena_Bambina) 13 septembre 2020

shoutout 2 pokimane pour avoir détruit à lui seul l’âge d’or de vtuber -. (@verdanti_) 15 septembre 2020

Pokimane fait des trucs sur Vtuber alors elle profite d’une tendance dont elle n’a probablement aucune idée. Heheh – RΩB (@UnsaintedRob) 15 septembre 2020

Les fans ont également partagé un clip de la désormais tristement célèbre vidéo ‘ItsAGundam’ de Pokimane, où elle dit: «Il est extrêmement difficile de prendre au sérieux cette personne déguisée en VR, ne montrant pas son visage.»

Aussi pourquoi les gens sont-ils en colère contre Pokimane pour avoir fait du VTuber… oh attendez ItsAGundam… à droite – ChefSaber (@ chefsaber24) 15 septembre 2020

Pokimane est devenu un Vtuber après avoir dit que Gundam est un perdant étrange ne montrant pas son visage montre vraiment qu’elle ne peut pas couler plus bas J’ai hâte de voir ce crash et brûler. – ✨Heal Hero Jeremy✨ (@NotEvilJeremy) 15 septembre 2020

On prétend également que Pokimane tente d’utiliser le récent lancement de la version anglaise de Hololive, une agence de VTubers avec plus de 2,6 millions d’abonnés, pour gagner plus d’adeptes.

Les gens appellent cela le fait d’être en colère contre le fait que Pokimane devienne un vtuber, mais je l’appelle quand je dis qu’elle le fait uniquement pour avoir de l’influence en raison du mauvais rap qu’elle a obtenu récemment. Elle a vu une publicité hololive et a sauté dans le train dès que possible. Pas du tout par hasard – ☆ ° 𝓘𝓵𝓵𝓲𝓪𝓷𝓪 ° ☆ (◍ • ᴗ • ◍) 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #BLM (@illythescottie) 14 septembre 2020

J’adore ton contenu, Lily l’a toujours fait et le fera toujours. Mais je ne suis pas d’accord avec vous sur ce point. Cela peut sembler ridicule, mais la façon dont elle l’a chronométré le lendemain du lancement de HololiveEN donne juste l’impression qu’elle le fait juste pour avoir de l’influence. Et cela ne nous convient pas. – SunHallow (@Sunhallow_) 13 septembre 2020

Cependant, il y avait aussi beaucoup de gens qui ont accueilli le streamer Twitch dans le genre, affirmant que Pokimane a tous les droits sur l’apparence qu’elle choisit ainsi d’utiliser dans ses propres diffusions en direct.

Bienvenue dans la communauté! S’il vous plaît, ne vous excusez jamais d’avoir trouvé amusant de devenir un vtuber! C’est une merveilleuse communauté accueillante et nous sommes tous heureux de vous accueillir! Si vous avez besoin d’aide, je suis là pour vous! Vtuber poki est adorable! 😀 – 💖iron ♡ mouse💖🐭 ね ず み 💖🔞 (@Iron_Mouse) 13 septembre 2020

attendez que @pokimanelol ait mandaté de vrais artistes de la communauté, leur a donné tout le crédit sur son twitter, était globalement très respectueux du vtubing bien que cela soit encore étrange pour beaucoup de gens, ET a donné plusieurs cris à la communauté … et certains d’entre vous sont toujours en colère contre sa?? pic.twitter.com/jvr2b9s2qx – Sero 🍒 VTuber (@SerotinaVT) 14 septembre 2020

Pokimane s’est adressée elle-même à ces critiques le 13 septembre sur Twitter, en disant: «Je comprends d’où vous venez, et vous avez absolument droit à cette opinion. À mon avis, c’est en quelque sorte l’avenir, et je pense que c’est tellement cool et une excellente alternative pour quiconque ne veut pas utiliser un appareil photo pour une raison quelconque.

Weebs * déteste pokimane mais simp sur vtubers *

Pokimane: * devient un vtuber *

Weebs: pic.twitter.com/3Q2qg9R0tg – Synthwave Dragon (@ Z_R1NMain) 15 septembre 2020

