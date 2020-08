Les tweets ou mèmes de pirates sont le pain quotidien Twitter. Car si un utilisateur a l’idée d’écrire un tweet ingénieux qui est devenu populaire, il est possible que le scélérat ne manque pas qui, dans le style du voyage scolaire, décide simplement de copier et coller le tweet pour obtenir des retweets et beaucoup de likes. Mais la vérité est que cela ne fonctionne jamais et que le foutu plagiat est toujours révélé.

Cependant, Twitter vient d’annoncer qu’il prendra les mesures nécessaires pour empêcher cette pratique appelée « Copypasta » continuer à avoir lieu sur la plate-forme. Dans une annonce via Twitter Comms, la société a expliqué qu’après avoir remarqué une augmentation du comportement de nombreux comptes consistant à reproduire la même phrase des tweets originaux, elle a indiqué qu’elle commencerait à limiter ou restreindre la visibilité de ces publications.

«Nous avons vu une augmentation du copypasta, une tentative de nombreux comptes de copier, coller et tweeter la même phrase. Lorsque nous constatons ce comportement, nous pouvons limiter la visibilité des tweets « , condamné la société.

Nous avons constaté une augmentation du nombre de « copypasta », une tentative de nombreux comptes de copier, coller et tweeter la même phrase. 🍝🔁 Lorsque nous voyons ce comportement, nous pouvons limiter la visibilité des Tweets. https://t.co/OCVudJPXPm – Twitter Comms (@TwitterComms) 27 août 2020

Pour le moment, Twitter a seulement signalé qu’il limiterait la visibilité des publications des comptes qui encourent cette pratique, ce qui, bien sûr, n’a rien de nouveau. Il ne nous reste plus qu’à savoir quels sont les projets de l’entreprise pour mettre fin au plagiat des publications ou si elle utilisera un outil quelconque pour restreindre sa portée.

Pour l’instant, Twitter a partagé une série de circonstances pour lesquelles jusqu’à présent il y a des moments où certains tweets pouvaient avoir une portée limitée, soit parce qu’ils impliquent un comportement abusif, soit parce qu’ils sont considérés comme du spam, ce qui pourrait conduire à la suspension temporaire d’un compte. De plus, Twitter a rappelé avoir développé des outils et des contrôles qui permettent à ses utilisateurs d’avoir plus de contrôle sur ce qu’ils voient et avec qui ils interagissent, en faisant taire ou en bloquant les gens.