Bande-annonce sans fil: Tye Sheridan joue dans la nouvelle série de survie de Quibi

Quibi a publié la bande-annonce officielle de la prochaine série de thrillers de survie du producteur exécutif Steven Soderbergh Sans fil, avec Prêt Player One star Tye Sheridan alors qu’il est coincé au milieu de nulle part avec seulement son téléphone portable comme bouée de sauvetage. La série devrait faire ses débuts le lundi 14 septembre. Regardez la vidéo dans le player ci-dessous!

Dans Sans fil, sur une route peu fréquentée au fond des montagnes du Colorado, l’étudiant Andy Braddock (Sheridan) se rend à une soirée de réveillon du Nouvel An pour tenter de raviver une relation avec son ex-petite amie. Distrait par son téléphone, Andy entre en collision avec un banc de neige et se précipite dans un ravin. Blessé et seul, Andy se tourne vers sa cellule mourante pour le secourir, mais l’aide est loin d’être un coup de fil.

Du producteur exécutif Steven Soderbergh vient un thriller de suspense pas comme les autres, alors que le spectateur prend l’histoire en main. Deux récits se déroulent simultanément: regardez horizontalement pour une vue cinématographique; tournez verticalement pour découvrir le téléphone d’Andy comme le vôtre, alors qu’il se bat pour rester en vie.

La série met également en vedette Andie MacDowell, nominé aux Golden Globes (Quatre mariages et un enterrement), Lukas Gage (Euphorie), Francesca Reale (Stranger Things Saison 2) et Mace Coronel (Nicky Ricky Dicky et Dawn.

La série est créée par les nouveaux venus Zach Wechter et Jack Seidman, qui seront également producteurs exécutifs, Wechter étant également prêt à réaliser. Michael Sugar, Cathy Konrad et Danny Sherman seront les producteurs exécutifs avec Ben Silverman, Howard Owens, Rodney Ferrell et Greg Lipstone de Propagate. Sans fil est une coproduction de Pickpocket, Treeline Film et Propagate avec Christian Heuer et Isabel San Vargas à produire.

