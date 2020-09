Le cerveau comique derrière la franchise Madea, Tyler Perry, a récemment atteint le statut de milliardaire. Entre sa vaste bibliothèque de films et d’émissions de télévision, ses investissements, son studio de production, ses nombreuses maisons et sa participation dans BET +, il n’est pas surprenant que l’icône hollywoodienne fasse désormais partie du «club des trois virgules», comme on dit.

Cependant, le magnat des médias ne venait pas de l’argent. En fait, il a une histoire sérieusement inspirante. Tyler Perry était autrefois sans-abri avant de devenir grand. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur l’incroyable histoire des chiffons à la richesse de cet homme de 50 ans.

Avant de devenir célèbre, Tyler Perry a vécu une vie très différente.

Tyler n’a pas toujours vécu une vie de luxe. Selon Biographie, il a grandi à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, comme l’un des quatre enfants, et son père était extrêmement violent. Il a également été agressé sexuellement par de nombreux adultes à l’extérieur de son domicile et, à un moment donné, il a tenté de se suicider avant de quitter l’école secondaire. Finalement, Tyler a pu gagner son GED, et il a continué à travailler plusieurs petits boulots insatisfaisants. Cependant, il a finalement découvert que sa passion résidait dans l’écriture de pièces de théâtre.

Au moment où Tyler était au début de la vingtaine, il avait économisé 12 000 $ et déménagé à Atlanta pour lancer sa première comédie musicale originale, I Know I’ve Been Changed. À l’époque, selon Inc, il travaillait sur une voiture d’occasion et travaillait comme collecteur de factures sur le côté. Il s’attendait à une participation de 1 200 personnes lors de la soirée d’ouverture de son premier spectacle, mais seulement 30 personnes sont venues. Après cela, il a commencé à manquer les paiements de voiture et le loyer, et a fini par vivre dans la rue sans argent.

Tyler, cependant, n’a pas jeté l’éponge. Il a continué à écrire et à faire des petits boulots, et en 1998, il a loué la House of Blues d’Atlanta pour présenter une fois de plus I Know I’ve Been Changed. Selon Biographie, c’est là que sa carrière a décollé. Il a commencé à vendre des billets et a finalement dû déplacer le spectacle dans un plus grand théâtre. Sur le côté, il a continué à écrire plus de pièces de théâtre et a finalement créé la populaire série Madea, qui était quand il est devenu célèbre.

Source: Instagram

Tyler Perry attribue à Oprah sa plus grande source d’inspiration.

Tyler a réalisé son amour pour l’écriture quand il regardait le talk-show d’Oprah, selon J Rank Biography. Elle a dit qu’écrire des expériences peut être «cathartique», et après avoir recherché la définition de ce mot, il a décidé d’écrire, en déterrant des souvenirs de sa vie. Dans son journal, il a changé les noms des personnes, au cas où cela tomberait entre de mauvaises mains, et ses écrits sont devenus son travail créatif.

Après que Tyler ait sorti son premier film dans la franchise Madea en 2005, Oprah l’a invité à son Legends Ball, qui était au-delà de lui, selon ET Online.

“En 2005, Oprah m’a invité à son bal des légendes … J’ai vu Diana Ross, Smokey Robinson, Tom Cruise et Sidney Poitier, et j’ai dit: ‘Qu’est-ce que je fais ici?” il a rappelé l’expérience qui a changé la vie.

Source: Instagram

Nous sommes si fiers de Tyler et de toutes ses réalisations. Si quelqu’un mérite la gloire et la fortune, il le fait certainement.

