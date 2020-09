Tyler Perry a déjà son nom sur tout, de sa liste de longs métrages, émissions de télévision et pièces de théâtre à son studio de 330 acres à Atlanta et, surtout, à sa fondation, qui soutient des organisations et des programmes éducatifs qui s’adressent aux communautés marginalisées.

Maintenant, l’Académie de la télévision a ajouté le nom de Perry à la très courte liste des lauréats du Prix des Gouverneurs, une distinction réservée aux individus ou aux organisations dont l’organisation juge les réalisations «soit de nature cumulative, soit de nature tellement extraordinaire et universelle qu’elle dépasse le cadre. des Emmy Awards présentés dans les catégories et domaines de la compétition. » Perry et sa Fondation Perry recevront le prix lors de la cérémonie du 20 septembre.

Perry est la première personne à recevoir cet honneur depuis 2014. Le prix a été remis le plus récemment à «Star Trek» en 2018; l’année dernière, il n’a pas été distribué du tout. Et les contributions du créateur et de l’artiste à plusieurs traits d’union ont certainement dépassé la portée de l’écran en 2020.

«Pour moi, Tyler illustre ce que signifie le mot« gouverneur »», déclare Cicely Tyson, qui a d’abord travaillé avec Perry sur «Le journal d’une femme noire folle» en 2005 et a collaboré avec lui quatre fois de plus. «Voici un homme qui est passé de dormir dans une voiture en panne à vivre dans un manoir. Utilisant ses talents au service des autres, Tyler et ses actions philanthropiques continuent d’aider ceux qui sont défavorisés et recherchent la lumière. Tyler est cette lumière.

Au milieu de la pandémie COVID-19, Perry a trouvé un moyen de reprendre la production en toute sécurité dans ses studios Tyler Perry, tout en offrant des dons monétaires et des cadeaux anonymes aux personnes les plus durement touchées par la maladie et la fermeture ultérieure, en particulier dans sa ville natale de La Nouvelle-Orléans et sa base à Atlanta. Il est également une présence puissante dans le mouvement Black Lives Matter – offrant des vols en avion privé à la famille de George Floyd pour assister à ses funérailles et couvrant les frais funéraires de Rayshard Brooks et Secoriea Turner d’Atlanta.

«Il aide ceux qui sont maltraités et maltraités sans où se tourner», dit Tyson. «Il interviendra, prendra le relais, aidera et partira. S’il entend parler d’un besoin ou d’une injustice, il est là. Il est par nature un leader, un donateur, un gouverneur. Et pour l’industrie de la télévision et du cinéma, cet homme a créé un studio monumental à Atlanta en l’honneur de plusieurs d’entre nous acteurs – moi y compris – avec une scène sonore.

Michelle Sneed, présidente de la production et du développement de Tyler Perry Studios, a été témoin de l’innovation de Perry alors qu’ils travaillaient pour transformer les studios d’Atlanta en «Camp Quarantine» cet été. Afin de terminer la production de la série BET de Perry «Sistas», «The Oval», «Bruh» et «Ruthless», l’équipe a hébergé et employé plus de 300 membres de la distribution et de l’équipe au sein d’une «bulle» pendant les deux semaines de filmer chaque émission.

«La réalisation la plus précieuse lors du tournage pendant la pandémie a été la capacité de puiser dans les parties les plus résistantes de l’esprit humain», dit Sneed. «Nous étions unis dans le fait que c’était quelque chose de plus grand que de simplement faire un autre spectacle – nous étions en fait, en train de regagner la confiance et l’intégrité en nous-mêmes et les uns des autres tout en restant en sécurité et en subvenant aux besoins de nos familles.

«Travailler avec M. Perry équivaut à rechercher chaque jour votre plus grand potentiel», ajoute-t-elle. «L’objectif est toujours d’être meilleur à chaque production et à chaque rencontre avec les gens qui vous entourent. Cela signifie incarner un sentiment d’intrépidité pour la vérité et toujours vous demander: ‘Pourquoi pas?’ »