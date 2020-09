Les raiders embrassant leur histoire avec des briques héritées, même JaMarcus Russell (Photo) de Scott Rogust

UFC Vegas 11: Le combat entre Donald Cerrone et Niko Price se termine par un match nul.

Donald Cerrone et Niko Price se sont battus pour un tirage au sort majoritaire (29-27 Cerrone, 28-28, 28-28) à l’UFC Vegas 11 le samedi 19 septembre 2020, en direct de l’UFC Apex à Las Vegas, NV.

En entrant dans le combat, personne ne s’attendait à Cerrone, le détenteur du record de l’UFC pour les finitions, et Price, qui avait terminé 19 de ses 20 combats pour aller sur le tableau de bord des juges, mais c’est exactement ce qui s’est passé samedi soir.

Le premier tour avait l’air de voir une arrivée. Cerrone s’est lancé dans un autre de ses terribles départs. Price a amené le combat à Cerrone et a décroché plusieurs gros coups de poing alors qu’il cherchait l’arrivée. Cerrone a réussi à survivre à la manche et a atterri à quelques beaux genoux du corps à corps. Le premier tour a été arrêté deux fois pour des coups d’œil accidentels de Price. Après le deuxième coup d’œil, l’arbitre Jason Herzog a pris un point sur Price. La déduction de points s’est avérée extrêmement pour Price. La déduction lui a coûté la décision.

Au fur et à mesure que le combat avançait, Cerrone a commencé à mieux paraître. Ses coups de pied et ses combinaisons ont commencé à atterrir à une plus grande fréquence, mais Price a pu prendre le deuxième tour. Au troisième tour, il y a eu un double coup d’œil simultané qui a amené Herzog à arrêter brièvement le combat. Aucun point n’a été déduit et l’action a redémarré. Cerrone a été agressif après le redémarrage, contrôlant le tour pour le gagner sur les cartes de pointage des trois juges.

Bien qu’il n’ait pas gagné, Price a célébré comme s’il avait gagné le combat. Cerrone avait l’air perplexe devant Price et il a dû se contenter du premier match nul de sa carrière de 53 combats.

L’UFC Vegas 11 aura lieu le samedi 19 septembre 2020, en direct de l’UFC Apex à Las Vegas, NV. Suivez avec FanSided pour toutes vos actualités et faits saillants en direct.