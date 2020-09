Photo de Marc Atkins / .

Quels 12 mois pourris ont été pour Jack Clarke, l’espoir de Tottenham Hotspur.

L’ailier de 19 ans a rejoint les Spurs dans le cadre d’un contrat de 10 millions de livres sterling avec Leeds United l’été dernier, mais, en avance rapide d’un an, le jeune est maintenant loin de la première équipe de Jose Mourinho.

Clarke a rejoint Leeds avec un prêt d’une saison immédiatement après avoir signé pour Tottenham, mais il est retourné au nord de Londres en janvier après seulement 19 minutes de championnat de football la saison dernière sous Marcelo Bielsa.

Il a ensuite rejoint QPR en prêt mais n’a pas réussi à démarrer un seul match de championnat, ne gérant que six apparitions en camée.

Meilleur XI à la retraite cette saison

mariée

659266

Meilleur XI à la retraite cette saison

/static/uploads/2020/09/636193_t_1599255129.jpg

636193

centre

Et ce qui est inquiétant pour les Lilywhites, rien n’indique que les choses vont s’améliorer.

L’équipe des moins de 23 ans de Tottenham a fait match nul 1-1 avec Brighton samedi après-midi et bien que Clarke ait commencé, il a été éliminé à la mi-temps.

Il reste à voir si le changement était forcé ou tactique, mais cela aurait pu être ce dernier en raison du fait qu’il avait été réservé à 35 minutes.

La confiance de Clarke a pris un coup dur au cours de la dernière année, mais il est impératif que Jose Mourinho et Daniel Levy trouvent un prêt pour lui.

On pourrait dire qu’il a déjà perdu un an de son développement, car on ne sait pas à quel point il aurait pu être bon maintenant s’il était resté dans le West Yorkshire en tant que joueur de Bielsa, plutôt que de revenir en tant que Mauricio Pochettino, et il va en gaspiller un autre. un à moins que les Londoniens du Nord lui trouvent un prêt.

Alex Dodd – CameraSport / CameraSport via .

Dans d’autres nouvelles, le rapport explique pourquoi Aston Villa remportera la course pour le joueur en demande