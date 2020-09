Le design était pour un mystérieux jeu vidéo annulé.

Le nouveau concept art étonnant révélé par un artiste sur Justice League montre un nouveau costume ressemblant au costume Flashpoint Batman.

Bien que les fans soient toujours désespérés de voir un costume de Flashpoint Batman en action réelle, le nouveau concept art d’un artiste de la Justice League donne à Bruce Wayne un costume similaire pour un projet de jeu vidéo annulé. Bien que The Flash adapte des parties du scénario de Flashpoint, Michael Keaton et Ben Affleck reprenant tous les deux leurs rôles de Batman, il semble que Thomas Wayne n’obtiendra pas son propre Batsuit dans une autre chronologie. Jeffrey Dean Morgan a même plaisanté en disant que Keaton avait volé son rôle. Les fans se souviendront évidemment que Morgan a brièvement joué Thomas Wayne au début de Batman v Superman: Dawn of Justice.

L’artiste de la Ligue de la justice, «jsmarantz», a publié le costume de style Flashpoint Batman sur Instagram, qui met en valeur les lentilles rouge vif dans le capot et montre l’armure volumineuse que porte le Caped Crusader. Le costume semble être un ex0-costume sur le dessus de son costume habituel, ce qui implique que Bats aurait affronté une menace beaucoup plus forte que lui, comme Superman. Dans la légende, l’artiste de la Justice League a expliqué que la conception était destinée à un projet de jeu vidéo maintenant annulé, mais n’a pas révélé le titre du jeu ni quel était le plan pour ce costume inspiré de Flashpoint Batman.

Réalisé par Andy Muschietti à partir d’un script écrit par Christina Hodson, la scribe Birds of Prey, The Flash sera inspiré du scénario de la bande dessinée Flashpoint qui a suivi The Flash alors qu’il naviguait dans un univers DC modifié. Écrit par Geoff Johns et dessiné par Andy Kuber, Flashpoint a radicalement modifié le statut de l’univers DC Comics et conduit au lancement des nouveaux 52 titres. On ne sait actuellement pas quelle inspiration le prochain film d’Ezra Miller inspirera de la bande dessinée.

The Flash devrait sortir en salles le 3 juin 2022. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur The Flash et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube d’Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus exclusif.

