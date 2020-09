De nombreux films de Marvel Studios tournent en grand avec des catastrophes qui mettent fin à la planète et des événements bouleversants. La franchise Ant-Man, à juste titre, a cependant tendance à viser un peu plus bas. Jusqu’à présent, il a raconté des histoires plus personnelles, mais avec le nombre requis de poursuites en voiture, de braquages ​​techniques et de Paul Rudds surdimensionné. Ce sont également certains des titres les moins rentables de Marvel Studios, un fait qui a conduit beaucoup à soupçonner qu’il pourrait ne pas y avoir de Ant-Man 3.

Mais en novembre dernier, la suite était officiellement éclairée, avec Peyton Reed revenant à la réalisation et le tournage prévu pour début 2021 (bien qu’il puisse être repoussé à juin). En tant que tel, la pré-production est définitivement en cours au studio et nous venons de recevoir un indice sur ce qui va arriver.

Le directeur du développement visuel de Marvel Studios, Andy Park, a récemment répondu aux questions des fans sur Instagram Live. L’une provenait d’un fan qui demandait s’il y aurait de nouvelles tenues pour Ant-Man and the Wasp dans le threequel. Park n’a rien confirmé ni nié, mais a souligné de manière révélatrice que «la plupart des films ont de nouveaux costumes».

Eh bien, très bien. Je suppose que la nouvelle qu’Ant-Man 3 aura mis à jour des combinaisons de super-héros n’est pas particulièrement surprenante étant donné que les suites du MCU passées ont eu tendance à remixer un peu les choses. De plus, ils ont une bonne raison de le faire, car Hank Pym de Michael Douglas peaufine constamment sa technologie dans les coulisses.

Ant-Man 3 n’a pas encore de date de sortie, mais Reed a promis que ce sera un film plus «tentaculaire» que les deux précédents, ainsi que des taquineries qu’il aimerait passer du temps à explorer le royaume quantique vu dans Ant-Man et la guêpe et Avengers: Endgame. Avec le tournage qui commence bientôt (ish), espérons que nous entendrons des nouvelles de casting pour les nouveaux personnages et peut-être un aperçu général de l’intrigue.